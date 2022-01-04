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Свыше 1 млн случаев заболевания коронавирусом выявили в США за сутки

Врачи в США за минувшие сутки выявили по меньшей мере 1 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией в условиях распространения омикрон-штамма. Как следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, это максимальное суточное число с начала распространения COVID-19, передает ТАСС.


Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 31 декабря, тогда  диагноз COVID-19 был подтвержден у более чем 590 тыс. пациентов.

Публикуемые сведения могут не отражать реальную ситуацию, поскольку многие американцы сдают тесты на коронавирусную инфекцию дома и не сообщают результаты ведущим статистику ведомствам, уточняет агентство Bloomberg.

С начала пандемии в США положительный результат теста на коронавирус получили по меньшей мере 56 млн человек. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 составило свыше 820 тыс.

Резкий рост заболеваемости в стране в декабре минувшего года привел к отмене авиарейсов, закрытию школ и офисов, переполнению медицинских учреждений и нарушению цепочек поставок.
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Фото: РЕЙТЕР
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