Свыше 1 млн случаев заболевания коронавирусом выявили в США за сутки

Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 31 декабря, тогда диагноз COVID-19 был подтвержден у более чем 590 тыс. пациентов.Публикуемые сведения могут не отражать реальную ситуацию, поскольку многие американцы сдают тесты на коронавирусную инфекцию дома и не сообщают результаты ведущим статистику ведомствам, уточняет агентство Bloomberg.С начала пандемии в США положительный результат теста на коронавирус получили по меньшей мере 56 млн человек. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 составило свыше 820 тыс.Резкий рост заболеваемости в стране в декабре минувшего года привел к отмене авиарейсов, закрытию школ и офисов, переполнению медицинских учреждений и нарушению цепочек поставок.