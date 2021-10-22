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Свыше 1,2 тыс. фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС на границе

На границе Беларуси с Евросоюзом, согласно актуальной на 08:00 информации, скопилось по меньшей мере 1,2 тыс. грузовиков. Такие данные опубликованы на сайте Госпогранкомитета.


Перед пунктом пропуска "Григоровщина" на границе Беларуси с Латвией в очереди находятся по меньшей мере 200 фур, "Урбаны" – как минимум 250.

Перед пунктом пропуска "Видзы" на белорусско-литовской границе скопилось по меньшей мере 150 грузовых транспортных средств, "Котловка" – 70, "Каменный Лог" – свыше 260, "Бенякони" – не менее 140, "Привалка" – как минимум 170.

На польском направлении в настоящее время очередей нет.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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