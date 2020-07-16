Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.4
EUR: 2.74
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Связь "седины" шимпанзе с их старением опровергли

Связь "седины" шимпанзе с их старением опровергли

Изучение облика нескольких сотен шимпанзе, которые живут в питомниках и на воле, заставило зоологов усомниться в том, что серебристый окрас шерсти может говорить об их возрасте, сообщает ТАСС.

Фото: pixabay.com

"Люди седеют очень предсказуемо, однако для шимпанзе эта закономерность совершенно не соблюдается. Как правило, их шерсть со временем приобретает слегка пепельную окраску, но полностью они никогда не седеют. Из-за этого мы не можем определить их возраст по цвету шерсти", – рассказала об исследовании Элизабет Тапанес, приматолог из Университета имени Джорджа Вашингтона (США) и один из авторов работы, пишет научный журнал PLOS ONE.

Геном человека и шимпанзе совпадает на 99%, однако в других аспектах эти виды сильно отличаются. Поэтому в старости люди и шимпанзе страдают от разных проблем. Из-за этого ученые не могут использовать человекообразных обезьян для того, чтобы исследовать различные болезни и выяснять, как человек приобрел способность членораздельно говорить и мыслить.

В частности, размер мозга шимпанзе практически не меняется до смерти обезьяны, а для людей это совсем не характерно: объем нашего мозга начинает уменьшаться на шестом десятке лет жизни. При этом у самок шимпанзе, в отличие от людей, не наступает менопауза, да и репродуктивные способности в преклонные годы жизни не понижаются.

В новом исследовании Элизабет Тапанес и ее коллеги решили проверить еще одну параллель между людьми и шимпанзе: они выясняли, верно ли расхожее представление о том, что серебристый окрас шерсти у шимпанзе служит индикатором возраста так же, как седина у человека. В ходе работы ученые открыли еще одну уникальную черту шимпанзе, не характерную для человека.

Ученые собрали и детально изучили фотографии нескольких сотен шимпанзе двух разных подвидов, которые обитают на западе и на востоке Африки. Часть из них живет на воле, а другие особи – в различных национальных парках и заповедниках. Во всех случаях зоологи наблюдали за жизнью каждого животного на протяжении многих лет и знали их точный возраст.

Анализируя фотографии этих шимпанзе, Тапанес и ее команда исходили из простого принципа – если шимпанзе седеют так же, как и человек, то их шерсть по мере увеличения возраста будет обесцвечиваться столь же плавно. Если же такой линейной зависимости нет, то перемены в окраске шерсти служат следствием каких-то других процессов, которые не связаны со старением.

Просмотрев несколько сотен фото обезьян, антропологи и зоологи усомнились в том, что их окраска связана с возрастом. К примеру, максимальное количество "седых" волос, около 59%, наблюдалось на морде обезьян в возрасте от 30 до 35 лет, тогда как у более пожилых особей их было гораздо меньше.

Все это, как считают исследователи, говорит о том, что серебристая окраска шерсти помогает шимпанзе различать других членов группы, защищает от перегрева или выполняет другие важные жизненные функции, но об их возрасте совсем не говорит. Ученые не исключают и того, что вариации в окраске отдельных особей могут быть связаны со случайными мутациями в ДНК или разным уровнем стресса, который обезьяны пережили в какой-то из моментов жизни.

Это открытие говорит о том, что седые волосы появились у предков человека уже после того, как они отделились от общего древа эволюции с шимпанзе и другими высшими приматами. Дальнейшее изучение различий между обезьянами и людьми, как надеются исследователи, поможет понять, когда и почему наши предки начали седеть.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Новости и статьи
Открытие путепровода в Витебске, победа Издательского дома «Беларусь сегодня» и считанные часы до «Славянского базара». Главное за среду
Гороскоп на 17 июля
Связь "седины" шимпанзе с их старением опровергли
Сериал с Джимом Керри закрыли после второго сезона
Райан Рейнольдс хочет сыграть Дэдпула в новом «Человеке-пауке»
На контроле Президента: белорусские сельхозкультуры
Мужчина укололся о креветку и остался без половины пальца
Как бизнес-инкубаторы и центры поддержки помогают молодым предпринимателям удержаться на плаву
Фотофакт. Белый тигренок из зоопарка Шицзячжуана
По данным ЕсооМ, 87 процентов граждан Беларуси намерены принять участие в выборах
мнение
Юрий ТЕРЕХ
Вы - уголь в топку революции
Концентрация метана в атмосфере Земли за последние 17 лет выросла на 9%
Илон Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes
Галь Гадот сыграет главную роль в шпионском боевике
Как создавали уникальный «зонт» над Летним амфитеатром в Витебске
Меган Маркл назвала истинную причину ухода из королевской семьи
Футбол. Победив «Парму», «Милан» продлил свою беспроигрышную серию до семи матчей
Подруга Ивана Телегина обвинила Пелагею в разводе
Ксения Санкович: сегодня созданы все условия для профессиональной и качественной подготовки к соревнованиям самого высокого уровня
Витебск считает часы до открытия «Славянского базара»
Телеканал "Беларусь 1": инструменты банка активно использовались для отмывания незаконных доходов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Не хочу
Страны СНГ доработали проект концепции виртуального музея культурного наследия
Эндокринолог рассказала, кому необходимо принимать магний
У ведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Amazon показала трейлер фильма о Марии Кюри
Мининформ вынес требования владельцам двух интернет-ресурсов за недостоверную информацию
В созвездии Дракона нашли еще одну звезду, пережившую "термоядерную" вспышку сверхновой
Концертный сезон в Белорусской филармонии откроется 1 октября
«Городея» усилилась лучшим бомбардиром Первой лиги
Минздрав отменил 14-дневный карантин для прибывающих из России
Леонид Заяц встретился с трудовыми коллективами и жителями Хотимского и Костюковичского районов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Как это делается
Наши корреспонденты проехали по Полоцкому мосту, открывшемуся после полуторагодичной реконструкции в Витебске
МИД направил приглашения на выборы международным наблюдателям
Британский канал выпустит документальный фильм о группе Spice Girls
В МВД и СК рассказали об итогах «мирных» уличных акций
Китайский школьник играл на компьютере 22 часа, и вот что с ним стало
В санэпидслужбе Минской области рассказали, в каких районах люди чаще всего жалуются на укусы клещей
Актеру из сериала "Великолепный век" грозит 13 лет тюрьмы
Рачков: работа депутатского корпуса должна быть направлена на улучшение благосостояния людей
"Белгоспищепром" заявил о полном удовлетворении спроса на дезсредства
Репетиции во время пандемии, исполнение гимна на понтоне и дебют на «Славянском базаре». Главный дирижер Президентского оркестра рассказал о работе коллектива
блог
Сергей МИХОВИЧ
Все реформы от земли
11-я горбольница Минска с 17 июля начнет работать в обычном режиме
Белорусские сахарные заводы хотят закрепиться на рынках Африки и Азии
В ФПБ определились с поддержкой кандидата на президентских выборах
Авторы
СКАНИРУЙТЕ