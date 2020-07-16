Связь "седины" шимпанзе с их старением опровергли

Изучение облика нескольких сотен шимпанзе, которые живут в питомниках и на воле, заставило зоологов усомниться в том, что серебристый окрас шерсти может говорить об их возрасте, сообщает ТАСС.
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"Люди седеют очень предсказуемо, однако для шимпанзе эта закономерность совершенно не соблюдается. Как правило, их шерсть со временем приобретает слегка пепельную окраску, но полностью они никогда не седеют. Из-за этого мы не можем определить их возраст по цвету шерсти", – рассказала об исследовании Элизабет Тапанес, приматолог из Университета имени Джорджа Вашингтона (США) и один из авторов работы, пишет научный журнал PLOS ONE.
Геном человека и шимпанзе совпадает на 99%, однако в других аспектах эти виды сильно отличаются. Поэтому в старости люди и шимпанзе страдают от разных проблем. Из-за этого ученые не могут использовать человекообразных обезьян для того, чтобы исследовать различные болезни и выяснять, как человек приобрел способность членораздельно говорить и мыслить.
В частности, размер мозга шимпанзе практически не меняется до смерти обезьяны, а для людей это совсем не характерно: объем нашего мозга начинает уменьшаться на шестом десятке лет жизни. При этом у самок шимпанзе, в отличие от людей, не наступает менопауза, да и репродуктивные способности в преклонные годы жизни не понижаются.
В новом исследовании Элизабет Тапанес и ее коллеги решили проверить еще одну параллель между людьми и шимпанзе: они выясняли, верно ли расхожее представление о том, что серебристый окрас шерсти у шимпанзе служит индикатором возраста так же, как седина у человека. В ходе работы ученые открыли еще одну уникальную черту шимпанзе, не характерную для человека.
Ученые собрали и детально изучили фотографии нескольких сотен шимпанзе двух разных подвидов, которые обитают на западе и на востоке Африки. Часть из них живет на воле, а другие особи – в различных национальных парках и заповедниках. Во всех случаях зоологи наблюдали за жизнью каждого животного на протяжении многих лет и знали их точный возраст.
Анализируя фотографии этих шимпанзе, Тапанес и ее команда исходили из простого принципа – если шимпанзе седеют так же, как и человек, то их шерсть по мере увеличения возраста будет обесцвечиваться столь же плавно. Если же такой линейной зависимости нет, то перемены в окраске шерсти служат следствием каких-то других процессов, которые не связаны со старением.
Просмотрев несколько сотен фото обезьян, антропологи и зоологи усомнились в том, что их окраска связана с возрастом. К примеру, максимальное количество "седых" волос, около 59%, наблюдалось на морде обезьян в возрасте от 30 до 35 лет, тогда как у более пожилых особей их было гораздо меньше.
Все это, как считают исследователи, говорит о том, что серебристая окраска шерсти помогает шимпанзе различать других членов группы, защищает от перегрева или выполняет другие важные жизненные функции, но об их возрасте совсем не говорит. Ученые не исключают и того, что вариации в окраске отдельных особей могут быть связаны со случайными мутациями в ДНК или разным уровнем стресса, который обезьяны пережили в какой-то из моментов жизни.
Это открытие говорит о том, что седые волосы появились у предков человека уже после того, как они отделились от общего древа эволюции с шимпанзе и другими высшими приматами. Дальнейшее изучение различий между обезьянами и людьми, как надеются исследователи, поможет понять, когда и почему наши предки начали седеть.
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Связь "седины" шимпанзе с их старением опровергли
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