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  2. Связь 3G доступна на 98,4% территории Беларуси

Связь 3G доступна на 98,4% территории Беларуси

Министерство связи и информатизации на своем официальном сайте опубликовало отчет о том, как развивалась информационно-коммуникационная инфраструктура в первом полугодии текущего года.

Фото: pixabay.com

В нем, в частности, говорится, что по состоянию на 1 июля 2020 года услуги электросвязи оказывают 193 оператора.

В результате выполнения мероприятий по строительству и модернизации сетей электросвязи были достигнуты следующие результаты.

Количество абонентов стационарного широкополосного доступа в сеть интернет увеличилось более чем на 18 тысяч и составило 2,233 миллиона.

На 51 тысячу увеличилось и составило 2,28 миллиона количество абонентов IP-телевидения.

Более 3,5 миллиона абонентов подключены к мультисервисной IMS-платформе, что на 131 тысячу больше, чем на начало года.

Количество абонентов, подключенных по технологии GPON, увеличилось на 82 тысячи и составило 2,67 миллиона.

Ширина внешнего канала для доступа в сеть интернет увеличилась с начала года на 199 Гбит/с и составила 1750 Гбит/с.

Количество абонентов сотовой подвижной электросвязи по итогам первого полугодия 2020 года составляет 11,58 миллиона, что на 49 тысяч меньше, чем на начало года.

Услугами сотовой подвижной электросвязи второго поколения (2G) можно воспользоваться на 98,7% территории Беларуси, а третьего поколения (3G) – на 98,4%. Охват населения и территории республики услугами сотовой подвижной электросвязи по технологии LTE увеличился до 81,3% и 13,8% соответственно.
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