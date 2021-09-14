Святой Престол объявил о назначении Митрополита Минско-Могилевского

Как сообщает служба информации Святого Престола, Иосиф Станевский родился 4 апреля 1969 года на территории нынешней Гродненской епархии. 17 июня 1995 г. был рукоположен в священники той же епархии, в которой впоследствии осуществлял служение вице-приходского священника Сан-Вацлава в Волковыске. В 1999 году он получил лицензию канонического права в Католическом университете Люблина.

Среди последующих должностей упоминаются: преподаватель, префект, а затем ректор Главной семинарии г. Гродно, судья и помощник викария Межепархиального суда первой инстанции. В 2007-2013 гг. Отвечал за пастырское образование молодых священников Гродненской епархии.

29 ноября 2013 г. назначен титулярным епископом Табаикара и епископом-помощником Гродненской диоцезии.

14 апреля 2021 года он был вторично избран Генеральным секретарем Архиерейской конференции католических епископов Беларуси.