Священный Cинод Русской православной церкви сменил Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Этот пост вместо Митрополита Минского и Заславского Павла (Пономарева) занял епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин (Тупеко). Об этом сообщил журналистам во вторник председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, пишет ТАСС.
"Священный Cинод принял прошение Патриаршего Экзарха всея Беларуси Митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности <...> и выразил ему благодарность за понесенные труды. Патриаршим Экзархом всея Беларуси, Митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией", – сообщил он.
Опубликовано:
806
Священный Синод РПЦ освободил Патриаршего Экзарха всея Беларуси от должности
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter