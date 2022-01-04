Священник рассказал, когда закончится пандемия

Руководитель группы по вакцинации и преодолению последствий пандемии COVID-19 Синодальной комиссии по биоэтике, кандидат биологических наук, священник Владимир Духович рассказал, когда и при каком условии коронавирусная инфекция исчезнет из нашей жизни. Об этом пишет РИА Новости.
Пандемию священнослужитель назвал наказанием от Бога.
– Эта беда покинет нас, когда люди покаются, что отошли от Бога, – считает он.
По его словам, пандемия – предупреждение от Бога, чтобы человечество поняло, какой величины наказание его ждет, если отказаться от Бога.
– Это сулит вся библейская истории: как только богоизбранный народ отворачивался от Бога, следовало наказание. Отход от Бога в том, что во главу угла люди поставили себя и свои страсти. И надо понимать, что Бог наказывает, чтобы разум восторжествовал! Поэтому когда люди поймут, что без вины наказания не бывает, и покаются в том, что отошли от Бога, пандемия завершится, – пояснил Духович.
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