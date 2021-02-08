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Сводный педагогический отряд БГПУ «Созвездие» летом в седьмой раз будет работать в детском центре «Зубренок»

Белорусский государственный педагогический университет объявил очередной набор студентов в сводный педагогический отряд «Созвездие, который, по традиции, предстоящим летом будет работать на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Зубренок».


— Седьмой сезон на базе Национального детского оздоровительно-образовательного центра «Зубренок» будет работать сводный студенческий педагогический отряд «Созвездие», — проинформировали в вузе. — В него входят студенты всех факультетов и институтов БГПУ.

В университете напомнили, что «Зубренок» выступает флагманом в работе воспитательно-оздоровительных учреждений как в Беларуси, так и за ее пределами.

— Дополнительная профессиональная подготовка к работе с детьми в каникулярный период под руководством педагогических кадров «Зубренка», а также опыт педагогической деятельности в данном учреждении способствуют развитию профессионально-педагогической компетентности будущих специалистов, − отметил руководитель студенческого педагогического отряда «Созвездие» Павел Лапатинский.

В состав «Созвездия» приглашены студенты 2-3 курсов БГПУ. Отряду предстоит работа в «Зубренке» с 27 мая по 3 июля и с 5 июля по 10 августа 2021 года. Собеседование с кандидатами в педагогический отряд состоится 17 февраля.

Педагогический отряд «Созвездие» был создан в 2015 году. В состав него входят лучшие представители факультетов и институтов БГПУ. Отряд — неоднократный победитель республиканских и городских конкурсов. Летом минувшего года участники «Созвездия» реализовали несколько творческих проектов, среди которых «Фестиваль первоклассных открытий» в младшей группе (6-9 лет), «Невероятная Фестландия» (9-11 лет) с множеством событий на свежем воздухе и «Фестивальный марафон» для воспитанников 15-17 лет. По итогам работы в 2020 году «Созвездие» стало победителем республиканского и городского конкурса в номинации «Лучший педагогический отряд Республики Беларусь / г.Минска».

Национальный детский оздоровительно-образовательный центр «Зубренок» расположен на территории национального парка «Нарочанский», его площадь центра составляет 76 гектаров. Прием заявлений на летние каникулы 2021 года здесь стартовал 4 января.

Фото: архив БЕЛТА
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