Свиридов: внешняя политика Польши в целом аморальна

, – подчеркнул эксперт.Артем Свиридов добавил, что не удивился таким высказываниям Вальдемара Скшипчака:Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.