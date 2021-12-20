Свиридов: внешняя политика Польши в целом аморальна

В эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заместитель директора Института социально-гуманитарного образования БГЭУ Артем Свиридов прокомментировал высказывание бывшего командующего сухопутными войсками Польши Вальдемара Скшипчака, который требует расстрелять сбежавшего в Беларусь польского военнослужащего.
– Когда я услышал эту новость, я задумался, что такие вещи, как национальный характер и ментальность, далеко не эфемерные. Как историк, могу сказать, что эти высказывания очень вписываются в логику «польскости». Внешняя политика Польши в целом аморальна. Черты жесткости, оправдывание любых средств ради достижения цели – это характерно для польской элиты, – подчеркнул эксперт.
Артем Свиридов добавил, что не удивился таким высказываниям Вальдемара Скшипчака:
– Этого стоило ожидать. Вместо того чтобы разобраться, почему так произошло, они позволяют себе такие высказывания и действия.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.