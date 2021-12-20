Свиридов о мерче от Президента: когда встречаешь на улице человека в такой вещи, сразу видно – наш

Таким мнением в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» поделился заместитель директора Института социально-гуманитарного образования БГЭУ Артем Свиридов.
– Я снимаю шляпу перед командой Президента Беларуси. Когда я узнал, что будет запущен такой мерч, посчитал, что его нужно было еще раньше сделать. Хотя, возможно, полгода-год назад, когда в обществе витала напряженность, это было бы не к месту. А сейчас в самый раз. Это удачный имиджмейкерский ход. В какой-то степени даже привлекает в нормальную политику. Да и когда встречаешь на улице человека в такой вещи, сразу видно – наш, – отметил гость программы.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.