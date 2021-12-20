17 декабря сейм Польши принял окончательные поправки к закону о телерадиовещании. Согласно документу, доля заграничных акционеров в телеканалах или радиостанциях не должна превышать 49%. Под действие закона в случае его одобрения попадет телеканал ТVN24. Десятки тысяч поляков вышли на улицы городов по всей стране в знак протеста против притеснения свободы СМИ. Документ также вызвал критику в США.
– Получается интересная картина: [Польша] кусает за лапу хозяина [США]. И понятно, что конкретно их не устраивает. Ведь телеканал [на который распространяется действие этого закона] – один из немногих, который мог показывать то, что реально происходит в Польше. Проблема в том, что акционерами этого канала являются американцы. Реакция США будет жесткая и выйдет за пределы медийного пространства. Думаю, это будет поводом сменить нынешних Дуду и Моравецкого, ведь они всегда действовали так, как им сказали, и ими могут пожертвовать в любой момент, – уверен Артем Свиридов.
Исходя из американо-польских отношений, не совсем понятно, почему Польша заняла такую позицию, отмечает эксперт:
– Мы еще не раз убедимся в том, что американцы разменивают "политические игрушки" в Польше. Если нынешняя польская власть продолжит настаивать на своем и они ни о чем не договорятся, то у США с ними диалог будет короткий.
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Эксперт: надеюсь, после всех преступлений поляков против беженцев международные институты не промолчат
Свиридов: внешняя политика Польши в целом аморальна
Свиридов: мы еще не раз убедимся в том, что американцы разменивают "политические игрушки" в Польше