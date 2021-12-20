Свиридов: мы еще не раз убедимся в том, что американцы разменивают "политические игрушки" в Польше

17 декабря сейм Польши принял окончательные поправки к закону о телерадиовещании. Согласно документу, доля заграничных акционеров в телеканалах или радиостанциях не должна превышать 49%. Под действие закона в случае его одобрения попадет телеканал ТVN24. Десятки тысяч поляков вышли на улицы городов по всей стране в знак протеста против притеснения свободы СМИ. Документ также вызвал критику в США., – уверен Артем Свиридов.Исходя из американо-польских отношений, не совсем понятно, почему Польша заняла такую позицию, отмечает эксперт:Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.