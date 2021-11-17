Свилло: в политических событиях всегда особо остро проверяются декларируемые ценности и отношение к ним

Об этом заявил заместитель председателя Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Виктор Свилло, комментируя обстановку на белорусско-польской границе и сложившуюся с беженцами ситуацию:
– В экстремальных условиях, в политических событиях, которые разворачиваются сейчас на белорусско-польской границе, всегда особо остро проверяются декларируемые ценности и реальное отношение к ним людей, политиков и так далее. Меня очень зацепила эта ситуация. Сегодня журналисты разных каналов – белорусских, иностранных – имеют возможность работать непосредственно на месте события, даже вблизи пунктов пропуска непосредственно у государственной границы. А это территория, где действует гораздо более жесткий режим, чем на территориях сопредельной стороны, которые являются зоной, где объявлен режим чрезвычайного положения. А ведь основная задача журналистов – быть в центре событий, рассказывать, показывать, давать оценку. Мы же имеем контраст: с нашей стороны – полный доступ, полная открытость. С другой – ситуация с французскими журналистами RT France, которые были задержаны под тем предлогом, что у них не было разрешения для работы в зоне чрезвычайного положения. Вот два подхода, два мира. И такие вещи очень знаковые. Мне очень приятно то, что наша страна демонстрирует свою открытость. Интерес один: разрешить в конце концов сложившийся кризис, помочь этим людям, которые испытывают не вымышленные, а реальные трудности.