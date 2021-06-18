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  2. Световые "вспышки" в глазах назвали первым признаком отслоения сетчатки

Световые "вспышки" в глазах назвали первым признаком отслоения сетчатки

Осложнением при отслоении сетчатки выступает полная потеря зрения. На ранних стадиях патологического состояния наблюдаются световые "вспышки" перед глазами. О других симптомах данной проблемы в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев.


Внутренний слой сетчатой оболочки состоит из фоторецепторов, которые воспринимают световой импульс, передают его через зрительный нерв в мозг. Дальше этот импульс преобразуется в изображение. Но если в сетчатой оболочке возникнет маленькая дырочка, жидкость попадет в нее и отслоит оболочку, которая впоследствии перестанет кровоснабжаться. В результате фоторецепторы погибнут, а изображение, попадаемое на них, больше не будет восприниматься мозгом, – рассказал офтальмолог.

Дмитрий Дементьев отметил, что признаками отслоения сетчатки являются выпадение полей зрения, плавающие помутнения, искажение предметов, снижение остроты зрения, а при отсутствии лечения или неправильных действиях во время устранения проблемы возможна потеря зрения. Ранним симптомом патологического состояния являются световые "вспышки" перед глазами.

В группе риска, по словам врача, находятся люди с близорукостью и сахарным диабетом. Вызвать отслоение сетчатки также могут травмы, истончение сетчатки, нарушение кровообращения и чрезмерные физические нагрузки.

– Близорукий глаз подразумевает, что глазное яблоко растянуто в длину, поэтому сетчатка более тонкая и у нее больше возможности порваться, – уточнил Дмитрий Дементьев.

Фото: pixabay.com
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