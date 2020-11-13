Светофоры возле ДС «Дружная» и ст. м. «Юбилейная площадь» для водителей будут гореть дольше

В УГАИ ГУВД Мингорисполкома пояснили: для увеличения пропускной способности и комфорта водителей изменен график режима работы светофорного объекта «Толстого - Суражская». С 7:00 до 16:00 увеличено время горения дополнительной секции налево с ул. Толстого на заезд к ДС «Дружная».Помимо этого, на светофорном объекте «Романовская Слобода - Сухая» теперь дольше горит дополнительная секция налево на ул. Мельникайте в период с 7:00 до 16:00.