Внесены изменения в режим работы светофорных объектов «Толстого - Суражская» и «Романовская Слобода - Сухая», сообщает «Минск-новости».
В УГАИ ГУВД Мингорисполкома пояснили: для увеличения пропускной способности и комфорта водителей изменен график режима работы светофорного объекта «Толстого - Суражская». С 7:00 до 16:00 увеличено время горения дополнительной секции налево с ул. Толстого на заезд к ДС «Дружная».
Помимо этого, на светофорном объекте «Романовская Слобода - Сухая» теперь дольше горит дополнительная секция налево на ул. Мельникайте в период с 7:00 до 16:00.
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Светофоры возле ДС «Дружная» и ст. м. «Юбилейная площадь» для водителей будут гореть дольше
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Фото: Владимир ШЛАПАК