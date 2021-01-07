В рождественское утро Президент зажег свечу в минском храме Воздвижения Креста Господня

- Это светлый, добрый праздник. Все мы ждем от него не только добра, но и чудес. Этим, наверное, мы очень похожи на наших детей. Особенность таких, моих любимых, праздников – как Рождество Христово, Пасха - заключается в том, что каждый из нас, каждый человек идет своей дорогой к своему храму. Это то величайшее достояние, которое мы с вами имеем.

Вместе спасем наш клочок земли

- Абсолютно убежден: все те, кто идут к храму, идут за миром. Идут за прощением. Идут за теми христианскими ценностями, которые живут в нас. Более 2 тысяч лет тому назад Рождество стало некой точкой отсчета новой цивилизации, нового мироустройства, где царят любовь, справедливость, добро и милосердие. Эти черты характера абсолютно присущи белорусскому народу. У кого-то их больше, у кого-то меньше. Но в целом стремление к честности, порядочности и справедливости у нас в крови.

- Спасибо. Мы должны понимать, что только вместе можем спасти этот клочок земли, и наши дети смогут после нас жить своим умом на своей земле. В новогоднем послании я уже сказал о том, что мы можем потерять то, что есть. И самое страшное - мы можем это потерять безвозвратно. Ему (Господу – Прим. Ред.) за то, что и в первую волну болезни, и во вторую Он оберегал нас. Это говорит о том, что в нас осталось то святое, что было заложено Им более 2 тысяч лет тому назад.

- Я очень хочу, чтобы мы не повторили предыдущий год, хотя я не клеймил его позором. Нам нужен был этот год, чтобы мы поняли, взявшись за ум, и подумали над будущим. Чтобы мы увидели всех, кто с нами рядом, чтобы мы четко определились, кто есть кто. Нам нужен был этот год, но он нужен был нам в прошлом. Я не хочу, чтобы он повторился в этом и будущем году. Я хочу, чтобы будущий год был лучше – и он будет лучше! Если мы не просто захотим, а сделаем все необходимое, зависящее от каждого из нас.

Помнить всегда о мире, храня память о былом

- Чтобы вы меня понимали и не осуждали сходу. Постарайтесь понять. Я человек мирный. Но я не могу допустить, чтобы кто-то пришел сюда и вот так открыто разрушил эту нашу обитель. Поэтому мы должны все вместе собраться и образумить тех, кто сегодня этого не понимает. Нам не нужны ни войны, ни столкновения. Нам их принесут, посмотрите, нам спокойной жизни не дадут. Нам свободно дышать никто не позволит, в центре Европы. Это схватка. И не дай бог она превратится в горячую войну на этой нашей территории. Но где не будут решаться наши вопросы, где не будет наших интересов.

Рождественские дары



Глава государства передал в дар храму воздвижения Креста Господня икону Божией Матери «Взыскание погибших», создание образа которой относится к XVII веку. Икона размером 35x45 сантиметров была изготовлена в мастерской Свято-Елисаветинского монастыря, при ее изготовлении использовались в том числе сусальное золото и жемчуг. В ответ Президенту подарили бронзовый сувенирный колокол, по нижнему краю которого снаружи имеется надпись: «Господи сохрани возлюбивших благолепие дома твоего». Кроме того, в дар Александру Лукашенко преподнесли изготовленный из полированной бронзы макет храма, а также книгу Николая Гаврилова «…И отрет Бог всякую слезу», которая повествует о судьбе солдат и офицеров Красной армии, попавших в плен в первые дни войны. В центре событий – тот самый лагерь военнопленных в Масюковщине, где были расстреляны более 80 тысяч советских военнослужащих и мирных жителей.





Прямая речь

- Пусть этот святой праздник побудит нас к тому, чтобы и мы приносили Господу свои благодарные сердца… Чтобы мы совершали дела добрые ближним своим. Потому что и это Христос принимает на свою сторону. Будущее нашей страны во многом зависит от того, насколько мы сейчас обратимся к Христу. К его примеру – великому, возвышенному, неповторимому. Насколько мы будем следовать его примеру. Важно, чтобы мы все – от мала до велика, от старших до младших – приносили свои дары Христу. Кто может больше – больше, кто может меньше – меньше, но от чистого сердца, от всего усердия. И несомненно это будет залогом дальнейшего нашего благосостояния. Вызовет отклик у Христа и будет воплощением нашей жизни и доброго здравия каждого из нас, и радости, и благословения нашей Земле, и единению между нами.