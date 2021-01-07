В рождественское утро Президент зажег свечу в минском храме Воздвижения Креста Господня

- Это светлый, добрый праздник. Все мы ждем от него не только добра, но и чудес. Этим, наверное, мы очень похожи на наших детей. Особенность таких, моих любимых, праздников – как Рождество Христово, Пасха - заключается в том, что каждый из нас, каждый человек идет своей дорогой к своему храму. Это то величайшее достояние, которое мы с вами имеем.
Вместе спасем наш клочок землиК минскому Храму Креста Господня (а он строился с расчетом одновременно принимать до 300 человек) в это рождественское утро людей пришло много больше. Даже мамы с грудными детьми. Президент, обращаясь к прихожанам, задал, казалось бы, риторический вопрос: зачем идем? И сам на него ответил:
- Абсолютно убежден: все те, кто идут к храму, идут за миром. Идут за прощением. Идут за теми христианскими ценностями, которые живут в нас. Более 2 тысяч лет тому назад Рождество стало некой точкой отсчета новой цивилизации, нового мироустройства, где царят любовь, справедливость, добро и милосердие. Эти черты характера абсолютно присущи белорусскому народу. У кого-то их больше, у кого-то меньше. Но в целом стремление к честности, порядочности и справедливости у нас в крови.
И поэтому нас, уверен Александр Лукашенко, хранит Бог. Говорит исходя их уроков последнего времени. Вспоминает о пандемии коронавируса, ее страшных последствиях, проводит параллели с другими странами. А затем благодарит:
- Спасибо. Мы должны понимать, что только вместе можем спасти этот клочок земли, и наши дети смогут после нас жить своим умом на своей земле. В новогоднем послании я уже сказал о том, что мы можем потерять то, что есть. И самое страшное - мы можем это потерять безвозвратно. Ему (Господу – Прим. Ред.) за то, что и в первую волну болезни, и во вторую Он оберегал нас. Это говорит о том, что в нас осталось то святое, что было заложено Им более 2 тысяч лет тому назад.
Впрочем, на бога надейся, но и сам не плошай. От Главы государства в стенах храма звучит напутствие: думать о будущем. Не только о своем – своих детей:
- Именно в этот святой день Он оттуда предупреждает нас… Это очень актуально и очень важно.
А когда еще думать о ближайшем будущем и строить планы как не в Рождество? Ведь именно это, подчеркнул Президент, как раз тот праздник, который как минимум на год вперед определяет новую жизнь. Отсюда и следующее пожелание:
- Я очень хочу, чтобы мы не повторили предыдущий год, хотя я не клеймил его позором. Нам нужен был этот год, чтобы мы поняли, взявшись за ум, и подумали над будущим. Чтобы мы увидели всех, кто с нами рядом, чтобы мы четко определились, кто есть кто. Нам нужен был этот год, но он нужен был нам в прошлом. Я не хочу, чтобы он повторился в этом и будущем году. Я хочу, чтобы будущий год был лучше – и он будет лучше! Если мы не просто захотим, а сделаем все необходимое, зависящее от каждого из нас.
Помнить всегда о мире, храня память о былом
Но и о прошлом тоже забывать нельзя. Построенный в 2020-м году Храм Воздвижения Креста Господня граничит с мемориальным комплексом «Масюковщинский лагерь смерти», который является местом поминания о захоронении более 80 тысяч военнопленных и мирных советских граждан, замученных в нацистском концлагере в годы Великой Отечественной войны. Президент об этих страшных страницах истории во время рождественского богослужения не вспомнить не мог. Крестовоздвиженская церковь, подчеркивает он, это прежде всего памятник всем тем погибшим:
- Это люди, которые не предали, которые не сдались. Это люди, которые боролись и погибали в годы Великой Отечественной войны. Это очень важно для нас сейчас. Вся наша Беларусь, как я часто говорю, - памятник той войне. Ну не должны мы, белорусы, даже в мелочах героизировать нацизм! Не должны! Во имя памяти тех погибших. Мы должны свято чтить тех людей, благодаря которым сегодня живем.
Все ли это понимают? Некоторые, похоже, забыли. Однако Глава государства в который раз настаивает: Беларуси и ее народу не нужны ни войны, ни столкновения. При этом признает: жизнь сейчас действительно сложная. Но надо смотреть вперед:
- Я мечтаю о том, чтобы люди, живущие хотя бы в Беларуси, понимали ту политику, которую мне приходится осуществлять. Но я реалист, знаю, что большое видится на расстоянии, и все познается в сравнении. Это не я придумал. Это аксиома. Единственное, о чем я вас прошу (я это говорил рабочим, специалистам, айтишникам недавно на «Горизонте»), жизнь такова, что кругом идут войны. Но это не те войны, которые похоронили здесь, на этом месте, 80 тысяч человек. Идут информационные войны. Развернулась страшная драка за умы людей. Используют любой случай, даже вот эту пандемию. Я вас предупреждал о том, что этим моментом сильные мира сего постараются воспользоваться. Смотрите, ситуация непростая. И нам надо объединиться, чтобы не потерять свое – то, что принадлежит нам.
Александр Лукашенко привел пример «на злобу дня» - накануне ночью в Вашингтоне штурмовали Капитолий:
- Цитадель демократии мировой, как они себя подавали. Кто бы мог подумать? Никто. Хотя, в этом есть некая справедливость со стороны Трампа. Но это плохо. Это плохо, когда идут на штурм и гибнут люди. Поэтому нам надо собраться, нам надо успокоиться. Не нам, стоящим здесь (В храме – Прим. Ред.). Той небольшой кучке, которая сегодня по выходным ходит по Минску. Я же вас предупреждал: плохо, когда они ходят по улице, еще хуже, когда они идут во дворы, будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры.
Отсюда просьба от Главы государства:
- Чтобы вы меня понимали и не осуждали сходу. Постарайтесь понять. Я человек мирный. Но я не могу допустить, чтобы кто-то пришел сюда и вот так открыто разрушил эту нашу обитель. Поэтому мы должны все вместе собраться и образумить тех, кто сегодня этого не понимает. Нам не нужны ни войны, ни столкновения. Нам их принесут, посмотрите, нам спокойной жизни не дадут. Нам свободно дышать никто не позволит, в центре Европы. Это схватка. И не дай бог она превратится в горячую войну на этой нашей территории. Но где не будут решаться наши вопросы, где не будет наших интересов.
А ведь в Беларуси знают не понаслышке не только, что такое война, но и каким может быть мир. В связи с этим отдельная благодарность от Александра Лукашенко прозвучала в адрес священнослужителей:
- Мы сохранили межконфессиональный мир. У нас нет раздрая между не только католиками и православными (мы христиане). У нас нет никакого конфликта между христианами и мусульманами, иудеями и другими конфессиями, а их больше 25 – малые, большие, - которые населяют нашу страну. Всем хватает места. Так и должно быть. У нас нет межнациональной розни. Мы не смотрим: поляк, еврей, русский, литовец или украинец, белорус, проживающие здесь, на нашей земле. Нам надо этот мир сохранить. Мы для всей планеты, всех стран примером являемся. Нет нигде такого мира и спокойствия, как в Беларуси.
Рождественские дары
Глава государства передал в дар храму воздвижения Креста Господня икону Божией Матери «Взыскание погибших», создание образа которой относится к XVII веку. Икона размером 35x45 сантиметров была изготовлена в мастерской Свято-Елисаветинского монастыря, при ее изготовлении использовались в том числе сусальное золото и жемчуг. В ответ Президенту подарили бронзовый сувенирный колокол, по нижнему краю которого снаружи имеется надпись: «Господи сохрани возлюбивших благолепие дома твоего». Кроме того, в дар Александру Лукашенко преподнесли изготовленный из полированной бронзы макет храма, а также книгу Николая Гаврилова «…И отрет Бог всякую слезу», которая повествует о судьбе солдат и офицеров Красной армии, попавших в плен в первые дни войны. В центре событий – тот самый лагерь военнопленных в Масюковщине, где были расстреляны более 80 тысяч советских военнослужащих и мирных жителей.
Прямая речьПрисутствовавший в храме Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси сказал такие слова:
- Пусть этот святой праздник побудит нас к тому, чтобы и мы приносили Господу свои благодарные сердца… Чтобы мы совершали дела добрые ближним своим. Потому что и это Христос принимает на свою сторону. Будущее нашей страны во многом зависит от того, насколько мы сейчас обратимся к Христу. К его примеру – великому, возвышенному, неповторимому. Насколько мы будем следовать его примеру. Важно, чтобы мы все – от мала до велика, от старших до младших – приносили свои дары Христу. Кто может больше – больше, кто может меньше – меньше, но от чистого сердца, от всего усердия. И несомненно это будет залогом дальнейшего нашего благосостояния. Вызовет отклик у Христа и будет воплощением нашей жизни и доброго здравия каждого из нас, и радости, и благословения нашей Земле, и единению между нами.
Фото: БЕЛТА