ОАО "Светлогорский ЦКК" в 2020 году удвоил производство целлюлозы, сообщает БЕЛТА.
– На базе предприятия введены в эксплуатацию производства сульфатной беленой и вискозной целлюлозы. Всего за 2020 год комбинат удвоил объем производства целлюлозы по отношению к 2019-му и стал драйвером роста для всей отрасли, – поделился председатель концерна Михаил Касько.
По его словам, целлюлозно-картонный комбинат сегодня работает уверенно:
– Если в прошлом году достигли показателя 65–70% запланированной мощности, то в этом году планируем выйти на стопроцентную загрузку. Вся продукция пользуется спросом, реализуется на разные экспортные рынки (Китай, Европа), высок показатель потребления и у нас в стране. Сбыт осуществляется полноценно. Качество очень высокое, белизна достаточная для того, чтобы европейские потребители приобретали нашу целлюлозу, – уточнил он.
Михаил Касько обратил внимание на то, что целлюлоза – полуфабрикат для изготовления иных продуктов, в первую очередь бумаги, в том числе упаковочной, для санитарно-гигиенических нужд.
– Так что нужно думать не только об экспорте. Получив в Светлогорске такой вид продукта, мы можем предложить отечественным потребителям бумагу более высокого качества. К примеру, завод газетной бумаги получает целлюлозу и производит упаковочную бумагу, из которой потом мы изготавливаем бумажные пакеты и мешки и отгружаем их на внутренний рынок, в том числе для производителей муки и других сыпучих продуктов, – рассказал он.
Фото: БЕЛТА
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Светлогорский ЦКК в 2020 году удвоил производство целлюлозы
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