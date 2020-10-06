Светлогорский ЦКК планирует до конца года получить первую вискозную целлюлозу

, – отметили в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".ОАО "Светлогорский ЦКК" готовится к запуску второго пускового комплекса – производства вискозной целлюлозы. Технология ее производства комбинатом уже отработана, в настоящее время идет настройка автоматики для проведения комплексных испытаний с последующим вводом объекта в эксплуатацию. Первую вискозную целлюлозу должны получить до конца текущего года. Этот продукт будет востребован как белорусскими предприятиями, так и за рубежом. В перспективных планах Светлогорского ЦКК и создание собственного производства бумаги из целлюлозы.В завершающей стадии инвестиционный проект в Шклове на РУП "Завод газетной бумаги" по созданию производства бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов – ламинированных древесных плит. Новая линия начнет свою работу в декабре, далее на протяжении шести месяцев будет освоено производство не менее пяти основных сортов бумаги-основы. Мощности нового оборудования позволят ежегодно выпускать до 30 тыс. т бумаги, ранее не производимой в стране. Это даст возможность полностью удовлетворить спрос белорусского рынка в данном виде продукции, а также экспортировать бумагу-основу на рынки ближнего и дальнего зарубежья.На базе филиала "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" в завершающей стадии находится строительство завода по производству мелованных и немелованных видов картона мощностью 200 тыс. т в год. Объект готовится к вводу в эксплуатацию., – обратили внимание в пресс-службе.Уже завершена основная часть строительно-монтажных работ. Введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс – водозабор и участок водоподготовки. Этот комплекс обеспечит технической водой действующие производственные мощности фабрики, а также подачу воды в противопожарный водопровод как действующего, так и нового производства. Также проведено опробование линии по производству технологической щепы, достигнуты требуемые показатели по производительности и качественным характеристикам. В процессе пробного запуска линии специалисты Гомельского областного центра гигиены и эпидемиологии провели замеры уровня шума в жилой зоне, прилегающей к территории нового производства. По их заключению, уровень шума не превышает допустимых значений. Проведено и комплексное опробование турбоагрегата новой ТЭЦ. Все системы работают корректно. Завершаются испытания и наладочные работы наружных сетей автоматического пожаротушения.В текущем году планируется ввести цех обработки древесины, внутриплощадочные подъездные железнодорожные пути, цех беленой термомеханической массы, энергетический комплекс и очистные сооружения. Далее специалисты приступят к вводу непосредственно картоноделательной машины и участка роспуска целлюлозы. На объекте работают как белорусские подрядные организации, так и представители австрийской компании – производителя технологического оборудования. Разрабатывается программное обеспечение, настраиваются все системы автоматизации., – подчеркнули в пресс-службе.