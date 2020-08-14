«Светлое будущее», предлагаемое сторонниками перемен: травля неугодных

Травля и иные элементы буллинга медийных персон стали одним из орудий организаторов нынешней дестабилизации и беспорядков на улицах белорусских городов. Об этом шла речь в передаче «Клуб редакторов», вышедшей на телеканале «Беларусь 1».
Фото: «Беларусь 1»
Как отметил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, с подобным столкнулись и многие сотрудники возглавляемой им компании:
– Эта травля продолжается уже на протяжении нескольких месяцев. Да, часть людей перешла на другую работу потому, что они не согласны с действующей политикой. Но огромное количество людей уволилось лишь потому, что их затравили до такой степени, что они не могли больше работать. Причем негласным условием при этом было публичное заявление об уходе – тогда травля прекращалась. Так, были вынуждены уйти несколько очень известных людей. У одного из них довели мать просто до бессознательного состояния, у второго ведущего в результате травли бабушку увезли на «скорой», а сам он был вынужден продать квартиру. Третьему в домофон звонят с угрозами. Одной из ведущих детскую коляску облили краской в подъезде. Это именно то «светлое будущее», которое нас ждет.
С подобным не раз сталкивался и политический обозреватель Белтелерадиокомпании, председатель БСЖ Андрей Кривошеев:
– Когда я банил кого-либо на своей странице (в соцсетях. – Прим. ред.) за хамство и угрозы, мне писали, что, мол, зря банишь: у нас еще 20 таких аккаунтов есть. Ночью подключали американскую диаспору, которая в количестве 100 человек (а сколько среди них ботов и троллей – неизвестно) что-то мне писала. К сожалению, ситуация в медийной сфере оставляет желать лучшего, и мы – Белорусский союз журналистов – свою ответственность за это признаем. Но, к счастью, последние день-полтора показали, что здравый смысл, логика у людей есть. И люди ценят возможность безопасно и спокойно высказывать свою точку зрения в рамках закона.
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«Светлое будущее», предлагаемое сторонниками перемен: травля неугодных
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