Свадебное платье принцессы Дианы покажут впервые за 25 лет

Фото:

kinonevs.ru

Платье будет выставлено на временной экспозиции под названием Royal Style In The Making, которая начнет свою работу 3 июня в оранжерее бывшего лондонского дома принцессы. На это дали свое согласие сыновья Дианы 38-летний Уильям и 36-летний Гарри.Напомним, свадебный наряд принцессы Уэльской входит в рейтинг лучших и самых известных подвенечных нарядов в истории. Шелковое платье цвета слоновой кости с рукавами-фонариками, бантами и кружевной отделкой дополнено самым длинным шлейфом в истории королевских нарядов: его длина составляет 7,6 метра. Лиф и юбка платья сшиты из блестящей шелковой тафты, а кружевная отделка в зоне декольте, на рукавах и подоле юбки покрыта 10 тысячами перламутровых пайеток. В то время наряд был оценен в девять тысяч фунтов стерлингов, а на сегодняшний день эта сумма равна 35 500 фунтам стерлингов.Наряд был создан дизайнерами Дэвидом и Элизабет Эмануэль. Известно, что в период его изготовления принцессе пришлось 15 раз прийти на примерку, поскольку она стремительно худела.