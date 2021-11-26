Suzuki представила компактный кроссовер S-Cross нового поколения

Субкомпактный кроссовер Suzuki SX4, который во втором поколении стал называться SX4 S-Cross, отбросил старый буквенно-цифровой индекс и стал «просто S-Кроссом».Каркас кузова и дверные проемы у нового паркетника точно такие же, как у предыдущей модели, но все же стоит отметить, что над обликом серьезно поработали. У новинки полностью переделана передняя часть: радиаторная решетка стала больше и лишилась вертикальных клиньев, вместо них – блестящие «штрихи» и хромированная полоса. Также транспортное средство получило новые капот и фары. За счет этого S-Cross визуально воспринимается более угловатым и внедорожным.Корма с замысловатыми фонарями и более массивным бампером тоже полностью переделана, даже форма дополнительных окошек в задних стойках крыши изменена, а колесные арки теперь украшены массивными пластиковыми накладками, которые имеют прямоугольную форму. Оптика по кругу полностью светодиодная.Внутри изменений куда меньше. Самым значимым приобретением стал новый информационно-развлекательный комплекс с экраном на девять дюймов, причем теперь экран возвышается над торпедо. «Простым» версиям, как и прежде, положен 7-дюймовый дисплей.Боковые дефлекторы обдува прежние, а вот центральные – новые, их перенесли ниже, приборка осталась аналоговой, так же как и традиционный ручник. В оснащение кроссовера вошли интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, предупреждение о поперечном трафике сзади и система кругового обзора, дополнившие другие системы безопасности вроде автоматического торможения, удержания в полосе, чтения знаков и автоматического переключения света.Базовым в Европе назначен 1.4L DITC с 48-вольтовым стартер-генератором (13,6 л.с. и 50 Нм), помогающий ДВС при разгоне и обеспечивающий его работу в оптимальном диапазоне оборотов. Максимальная отдача агрегата – 129 лошадиных сил и 235 Нм крутящего момента. Компактная литий-ионная батарея расположена под сиденьем переднего пассажира. Коробки – шестиступенчатые механика или автомат. S-Cross бывает как с передним, так и с полным приводом.Фото: скриншот видео