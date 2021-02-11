Сушко: БелАЗ и другие стратегические предприятия должны оставаться в собственности государства

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По ее мнению, очень важно в современных рыночных условиях сохранить БелАЗ именно как государственное предприятие:Наталья Сушко отметила, что 2020 год стал для белорусов по-настоящему годом испытаний и проверки на прочность, годом преданности своему Отечеству:Наталья Сушко призвала всех присутствующих на собрании защищать и обеспечивать мир и спокойствие на улицах белорусских городов: