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  2. Сушко: БелАЗ и другие стратегические предприятия должны оставаться в собственности государства

Сушко: БелАЗ и другие стратегические предприятия должны оставаться в собственности государства

Первый заместитель председателя Жодинского горисполкома Наталья Сушко, выступая на VI Всебелорусском народном собрании, напомнила, что в экономической программе на пятилетку особое внимание уделено развитию крупных промышленных предприятий, в первую очередь в сфере машиностроения:
Фото: БЕЛТА

– Для нас, жодинцев, это особенно актуально. История нашего города и его уникальность неразрывно связаны с градообразующим предприятием БелАЗ, имеющим национальное значение. Флагман отечественного машиностроения не просто визитная карточка Жодино. Он обеспечивает более 30 процентов наполняемости городского бюджета и составляет основу занятости населения.

 По ее мнению, очень важно в современных рыночных условиях сохранить БелАЗ именно как государственное предприятие: "Ведь если завтра оно попадет в частные руки, где гарантия того, что наши люди сохранят наши рабочие места, а город – свою экономику и социальную сферу".

Наталья Сушко отметила, что 2020 год стал для белорусов по-настоящему годом испытаний и проверки на прочность, годом преданности своему Отечеству:

– Вы помните, как пытались расшатать коллектив БелАЗа, остановить производство, как заезжие гастролеры ждали заводчан на проходных, призывали к забастовкам. Но ничего у них не получилось. Завод, как и город, выстоял, не поддался на провокации и ложные обещания красивой жизни где-нибудь на окраине европейской провинции.

Наталья Сушко призвала всех присутствующих на собрании защищать и обеспечивать мир и спокойствие на улицах белорусских городов:

– Я верю, что родную землю, святую память о наших дедах и отцах белорусы не предадут. Я верю, что такие понятия, как честь и достоинство, любовь к Родине, трудолюбие  и верность не канут в Лету, а станут нашим путем в завтрашний день. Я верю, что сила белорусского народа в его единстве. И Год народного единства станет ярким тому подтверждением.
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