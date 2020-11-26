Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не дает гарантий послабления локдауна к декабрьским праздникам, пишет Интерфакс.
«Люди имеют право знать, что их ожидает, но тут мы, к сожалению, не можем пообещать существенных послаблений на Рождество и Новый год», – сказала она.
Вместе с тем политик выразила надежду на появление в Германии вакцины от коронавируса до Рождества.
Напомним, на праздники в Германии ограничения в связи с предотвращением распространения COVID-19 немного изменят. Например, собираться можно будет вдесятером (сейчас максимальное количество человек в компании из разных домохозяйств – пять).
В стране закрыты культурные и спортивные комплексы, рестораны и бары. Ожидается, что эти меры будут действовать как минимум до 20 декабря.
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«Существенных послаблений не будет». Меркель о карантинных мерах к Рождеству и Новому году
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Фото: РЕЙТЕР