«Существенных послаблений не будет». Меркель о карантинных мерах к Рождеству и Новому году

– сказала она.Вместе с тем политик выразила надежду на появление в Германии вакцины от коронавируса до Рождества.Напомним, на праздники в Германии ограничения в связи с предотвращением распространения COVID-19 немного изменят. Например, собираться можно будет вдесятером (сейчас максимальное количество человек в компании из разных домохозяйств – пять).В стране закрыты культурные и спортивные комплексы, рестораны и бары. Ожидается, что эти меры будут действовать как минимум до 20 декабря.