Суровая реальность. Блогер показала, что стоит за ее идеальными фото в Instagram

Многие девушки узнают себя: прежде чем опубликовать соответствующее всем параметрам Instagram селфи, понадобится немало сил и времени. Хорошо, если из ста снимков все-таки найдется один удачный. И не стоит забывать про обработку: это тоже процесс не из быстрых.
В Instagram юная особа безупречна. За ее жизнью следят более 170 тысяч человек. В Twitter (там у блогера 780 тысяч читателей) она решила показать изнанку и начала постить снимки а-ля «блог vs реальность». Как видим, каждый снимок продуман детально – Vienna выбирает образы и позы, следит за композицией и освещением, после съемки делает качественную ретушь.Посмотреть эту публикацию в Instagram
Yes or No? 阪急さんの撮影でスーパーポニーテールになった！こんなボリューミーな感じとカーダシアン家風メイク人生初めて過ぎてすごいテンション上がった！ 自分でやったらここまで完成度高くないから、顔洗いたくなくてその日ほんまにそのまま寝ようとしたわ。 ・ ・ ・ HANKYU BEAUTY CHANNEL #阪急#カイリージェンナー#like4like#follow4follow#followforfollow#travel#trip#diet#sexy#likeforlike#makeup#f4f#lightroom#コーデ#おしゃれさんと繋がりたい#ダイエット#kimkardashian#kyliejenner
С помощью специальных приложений она делает лучше свою кожу, увеличивает глаза и делает пухлыми губы, уменьшает нос и талию, делает брови более четкими. Второй снимок Vienna делает в аналогичной обстановке, но в естественной позе и уже без ретуши.
Сейчас за таким разоблачением жительницы Таиланда в "Твиттере" наблюдают почти 800 тысяч человек.
Фото Twitter-аккаунт ViennaDoll