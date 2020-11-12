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Суровая реальность. Блогер показала, что стоит за ее идеальными фото в Instagram

Часто, когда мы листаем Instagram-ленту, создается впечатление, что перед глазами – фото идеальных людей. Блогер из Таиланда, известная как ViennaDoll, попыталась разрушить этот стереотип и показала изнанку красивой жизни. 


Многие девушки узнают себя: прежде чем опубликовать соответствующее всем параметрам Instagram селфи, понадобится немало сил и времени. Хорошо, если из ста снимков все-таки найдется один удачный. И не стоит забывать про обработку: это тоже процесс не из быстрых. 

В Instagram юная особа безупречна. За ее жизнью следят более 170 тысяч человек. В Twitter (там у блогера 780 тысяч читателей) она решила показать изнанку и начала постить снимки а-ля «блог vs реальность». Как видим, каждый снимок продуман детально –  Vienna выбирает образы и позы, следит за композицией и освещением, после съемки делает качественную ретушь. 


С помощью специальных приложений она делает лучше свою кожу, увеличивает глаза и делает пухлыми губы, уменьшает нос и талию, делает брови более четкими. Второй снимок Vienna делает в аналогичной обстановке, но в естественной позе и уже без ретуши. 



Сейчас за таким разоблачением жительницы Таиланда в "Твиттере" наблюдают почти 800 тысяч человек. 

Фото Twitter-аккаунт ViennaDoll
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