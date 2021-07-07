Жена убитого прошлой ночью президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз умерла в больнице от полученных ранений. Об этом Twitter сообщил телеканал Telesur.
– Жена президента Гаити Мартин Моиз также умерла от полученных ранений в результате нападения на резиденцию [президента], – говорится в сообщении.
После случившегося минувшей ночью женщину госпитализировали, но спасти не сумели.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение – на его резиденцию напали неизвестные ночью со вторника на среду.
Фото: epa.eu
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Супруга убитого президента Гаити умерла в больнице от ранений
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