Супруга президента Гаити жива – ее перевозят на лечение в Майами

Ранее сообщалось, что супруга президента скончалась в больнице от полученных ранений. Посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло данную информацию.В настоящий момент рассматривается вопрос об эвакуации первой леди для оказания ей медицинской помощи. В аэропорту Порт-о-Пренса ее ожидает самолет. Рассматриваются два варианта эвакуации, один из которых - отправка женщины в США.