Первая леди Гаити находится в критическом состоянии, ее вывозят на лечение в Майами. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что супруга президента скончалась в больнице от полученных ранений. Посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло данную информацию.
В настоящий момент рассматривается вопрос об эвакуации первой леди для оказания ей медицинской помощи. В аэропорту Порт-о-Пренса ее ожидает самолет. Рассматриваются два варианта эвакуации, один из которых - отправка женщины в США.
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Супруга президента Гаити жива – ее перевозят на лечение в Майами
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