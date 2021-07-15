Состояние российского рок-музыканта Петра Мамонова ухудшается. Об этом РИА Новости сообщила его жена.
Фото: РИА Новости
Ольга Мамонова рассказала, что у 70-летнего исполнителя отрицательная динамика. Его состояние крайне тяжелое. На данный момент он по-прежнему подключен к ИВЛ.
Напомним, основатель и лидер группы «Звуки Му» заразился COVID-19 более двух недель назад.
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Супруга Петра Мамонова заявила об ухудшении состояния музыканта
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