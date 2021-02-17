Супруга Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике

Как отмечает Центральное телеграфное агентство Кореи, как только Генеральный секретарь зашел в зрительный зал театра вместе со своей женой, все зрители радостно воскликнули «Ура!».Позже фотографии пары были размещены на первой полосе крупнейшей газеты Северной Кореи "Rodong Sinmun".Напомним, супруга лидера Северной Кореи Ли Соль Чжу перестала появляться на мероприятиях еще в январе 2020 года. Последний раз она сопровождала Ким Чен Ына на праздничном представлении музыкального театра "Самчжиён" по случаю лунного Нового года. После этого Генеральный секретарь посещал мероприятия без супруги.Отмечается, что возможные причины исчезновения жены Ким Чен Ына – пандемия коронавируса или уход за детьми.Как сообщало ранее агентство Рёнхап, Ким Чен Ын и певица Ли Соль Чжу поженились в 2009 году. Общественную огласку этот факт получил лишь в 2012 году.