Супруга королевы Великобритании Елизаветы II 99-летнего герцога Эдинбургского Филиппа доставили в больницу. Причина – недомогание, пишет ТАСС.
В официальном сообщении Букингемского дворца сказано: «Как ожидается, герцог пробудет в больнице несколько дней для наблюдения и отдыха».
Как уточняет Reuters со ссылкой на свои источники, госпитализация супруга Елизаветы II не связана с коронавирусом. Ранее стало известно, что монаршая чета привилась от COVID-19.
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Супруга Елизаветы II госпитализировали
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Фото: РЕЙТЕР