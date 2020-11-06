Суперсовременный ясли-сад сегодня презентовали в Смолевичах

В садике созданы прекрасные условия для всестороннего развития малышей: физкультурный, тренажерный, музыкальный залы, бассейн, современный медицинский блок с изоляторами, пункт коррекционно-педагогической помощи, сенсорная комната и арт-студия, спортивные и игровые площадки, одна из которых по обучению правилам дорожного движения на дворовой территории. Особенностью нового объекта станет открытие в нем центра белорусско-китайской культуры. Здесь малышей будут учить не только родному и китайскому языкам, но и знакомить с традициями, природными и социокультурными особенностями Беларуси и Поднебесной.Коллектив учреждения приехал поздравить, который также побеседовал с педагогами, оценил результаты строительства:Председатель Минского облисполкома также подчеркнул, что приоритетной задачей государства остается развитие социальной инфраструктуры, строительство детских садов, школ, дорог, бассейнов, жилья. И это касается не только пристоличья, но и других районов области:Заведующий новым ясли-садом Ольга Пекарь которая курировала процесс, начиная с закладки фундамента, результатом тоже довольна:Для воспитанников укомплектованы 12 уютных групп, две из которых будут посещать малыши в возрасте от 2 до 3 лет, четыре группы предназначены для детей от 3 до 4 лет, три группы – от 4 до 5 лет и три группы для детей от 5 до 6 лет.