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Суперсовременный ясли-сад сегодня презентовали в Смолевичах

Ясли-сад №7 «Буслик», рассчитанный на 230 мест, сегодня торжественно открыли в новом микрорайоне Смолевичей, который активно застраивается. Новое дошкольное учреждение, строительство которого было начато в декабре прошлого года, рассчитано на 230 мест. 


В садике созданы прекрасные условия для всестороннего развития малышей: физкультурный, тренажерный, музыкальный залы, бассейн, современный медицинский блок с изоляторами, пункт коррекционно-педагогической помощи, сенсорная комната и арт-студия, спортивные и игровые площадки, одна из которых по обучению правилам дорожного движения на дворовой территории. Особенностью нового объекта станет открытие в нем центра белорусско-китайской культуры. Здесь малышей будут учить не только родному и китайскому языкам, но и знакомить с традициями, природными и социокультурными особенностями Беларуси и Поднебесной.

Коллектив учреждения приехал поздравить председатель Миноблисполкома Александр Турчин, который также побеседовал с педагогами, оценил результаты строительства:

- Учреждение готово встречать воспитанников. Впечатляет и здание, и, самое главное, его начинка. Часть оборудования приобретена за счет сэкономленных на строительстве средств. Оно – самое современное. 3D-принтер, например, в детском саду вижу впервые. Все новые технологии, которые здесь будут применяться, помогут детям активно развиваться. Считаю перспективным стандартизировать все лучшее, что здесь создано, в новых и действующих дошкольных учреждениях. Образовательные инновации также должны внедряться активно и на следующих этапах: в школах, вузах.


Председатель Минского облисполкома также подчеркнул, что приоритетной задачей государства остается развитие социальной инфраструктуры, строительство детских садов, школ, дорог, бассейнов, жилья. И это касается не только пристоличья, но и других районов области:

- Это один из многих объектов, которые открыли в этом году. И будем продолжать работу. На следующей неделе планируем открыть детский сад в Несвиже, а до конца года еще 4 в Минском районе. В ближайшие 2-3 года наиболее острые вопросы по улучшению социальной инфраструктуры во всех районах области мы сможем решить.

Заведующий новым ясли-садом Ольга Пекарь которая курировала процесс, начиная с закладки фундамента, результатом тоже довольна:

- До того, как родители приведут к нам своих малышей, организуем для них день открытых дверей. Познакомим с педагогами, условиями пребывания здесь, расскажем об особенностях воспитательного и многовекторного образовательного процесса. Дети смогут посещать учреждение с конца ноября. 

Для воспитанников укомплектованы 12 уютных групп, две из которых будут посещать малыши в возрасте от 2 до 3 лет, четыре группы предназначены для детей от 3 до 4 лет, три группы – от 4 до 5 лет и три группы для детей от 5 до 6 лет.














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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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