Суперматч «Шахтера» и брестского «Динамо», «Белшина» против «Слуцка». В чемпионате Беларуси стартует 21-й тур

Двумя матчами сегодня стартует 21-й тур чемпионата Беларуси по футболу.

В Бобруйске местная «Белшина» примет «Слуцк» (начало в 18:00). Хозяева поля по-прежнему продолжают замыкать турнирную таблицу, однако победа в предыдущем туре над «Смолевичами» (3:0) позволила «красно-черным» сократить отставание от соседа сверху до одного балла. До спасительного 14-го места остается довольно много – пять очков, тем более у «Минска», который пока вскакивает в спасительный вагон, есть еще две игры в запасе.

Фото: fcbelshina.by

«Сахарные», которые в начале сезона успел побывать в лидерах Высшей лиги, постепенно откатились вглубь турнирной таблицы. До зоны вылета все еще далековато – семь очков, но случае проигрыша «Белшине» зазор растает до пяти баллов. Отметим, что в первом круге «Слуцк» вырвал победу у «Белшины» (3:2).

В Солигорске в 20:00 прозвучит стартовый свисток в центральном поединке тура, в котором силами померятся лидер национального первенства – местный «Шахтер» и действующий чемпион – брестское «Динамо». Беспроигрышная серия «горняков» растянулась уже на 15 матчей – в последний раз команда Юрия Вернидуба уступала 17 апреля, когда не справилась дома со «Слуцком» (1:2). Солигорчане опережают ближайшего преследователя БАТЭ всего на три балла, но на данный момент «Шахтер» выглядит монолитом, который конкурентам не по зубам.

Фото: vk.com/fcshakhterby

Победители прошлогоднего чемпионата мало того что долгое время не могли нащупать свою игру, так еще оказались выбиты из колеи вспышкой коронавируса в команде. После вынужденного простоя динамовцы провели две игры – проигрыш «Ислочи» (0:2) и победа над «Витебском» (1:0). Какие-либо выводы по форме брестчан делать пока затруднительно, однако общий высокий класс команды, конечно же, никуда не делся. Сейчас «Динамо» занимает седьмое место, отставая от «Шахтера» на 11 очков, но имеет две встречи в запасе. Однако в случае сегодняшнего поражения парни Сергея Ковальчука с высокой долей вероятности распрощаются с надеждами защитить чемпионский титул. В первом круге действующие чемпионы уступили дома «горнякам» (0:2).

Расписание остальных матчей 21-го тура:

7 августа (пятница)

18:00. «Витебск» – «Ислочь»

20:00. «Динамо» (Минск) – «Смолевичи»

8 августа (суббота)

14:00. «Минск» – «Славия»

16:00. «Энергетик-БГУ» – «Неман»

18.00. «Рух» – «Торпедо-БелАЗ»

20.00. БАТЭ – «Городея»

Турнирная таблица Высшей лиги:

1. «Шахтер» – 40 очков (20 матчей)

2. БАТЭ – 37 (20)

3. «Неман» – 37 (19)

4. «Торпедо-БелАЗ» – 33 (20)

5. «Динамо» (Минск) – 30 (20)

6. «Энергетик-БГУ» – 30 (20)

7. «Динамо» (Брест) – 29 (18)

8. «Ислочь» – 29 (20)

9. «Витебск» – 29 (20)

10. «Рух» – 29 (20)

11. «Славия» – 23 (19)

12. «Слуцк» – 21 (19)

13. «Городея» – 20 (20)

14. «Минск» – 18 (18)

15. «Смолевичи» – 14 (19)

16. «Белшина» – 13 (20)