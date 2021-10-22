«Суперфуды, которые не нужны»: диетолог развеяла миф о модных продуктах

Суперфуды – это натуральные продукты с повышенным содержанием полезных веществ. В нынешнее время они особенно популярны, завтраком с пудингом из чиа уже никого не удивишь. Однако врач-диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова считает, что пользу этих продуктов слишком переоценили, и рассказала, как получить все то же самое и даже больше от привычных продуктов.
– Я неоднократно слышу от людей, что здоровое питание –это дорого и требует особых продуктов. Спешу развеять этот миф. Полезное питание может быть дешевым, а вот на особых продуктах хотелось бы остановиться отдельно. Не все знают, что киноа, полбу и дикий рис можно заменить гречкой, пшенкой и овсянкой. Все эти крупы цельнозерновые и абсолютно взаимозаменяемы. Не стоит покупать дорогие крупы только потому, что это модно, – отметила специалист.
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Диетолог также порекомендовала не заменять обычное молоко на дорогостоящее безлактозное или растительное, но при условии, если у вас нет непереносимости или дискомфорта при потреблении.
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– Нет особых преимуществ у различных видов муки. Рисовая, пшеничная, овсяная – не имеет значения. Важно выбирать обойную или цельнозерновую муку, ее вид – только лишь на ваш вкус, – подчеркнула Альбина Комиссарова.
Медик развеяла миф о пользе различных масел:
– Мир ПП-блогеров твердит нам, что надо покупать кокосовое масло, авокадо, кунжутное, но в том количестве, что мы его потребляем, значимой разницы в пользе нет. Важно, чтобы масла были разные. Жарить можно на топленом сливочном, оно также термоустойчиво, а в салаты добавлять оливковое.
– Я часто наблюдаю, как девушки добавляют везде спирулину – якобы ради пользы. Аминокислоты, минералы, витамины... Но в яйце или стакане молока пользы будет не меньше. А если вы все равно хотите получить максимум пользы, то придется съедать ее по 100 грамм, чтобы в этом был смысл, – считает диетолог.
Альбина Комиссарова рассказала, чем можно заменить популярные семена чиа:
– Чиа отличный источник клетчатки и омега-3. С ними можно делать различные красивые пудинги, но они не являются чем-то незаменимым. Таким же источником клетчатки могут выступать овощи и фрукты, цельнозерновые продукты, а растительным источником омега-3 вполне могут стать орехи и семена льна.
– Фруктозу, сироп топинамбура, нектар агавы очень часто позиционируют как заменители сахара. На деле это тот же добавленный сахар, который, возможно, имеет чуть более низкий гликемический индекс (относительный показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови. – Прим. ред.), но в том количестве, в котором нам нужно его употреблять, это разница незначима. Кроме того, у людей создается ощущение ложной безопасности – и плитка шоколада на нектаре агавы съедается очень быстро, – рассказала специалист.
Медик упомянула и кокосовый сахар:
– Он также имеет низкий ГИ и чуть меньшую калорийность, чем обычный сахар. Но за счет того, что он менее сладкий, его добавляют больше. Вы вполне можете использовать обычный сахар, не нужно его бояться, главное – умеренность.
Альбина Комиссарова рассказала, чем можно заменить ореховые пасты:
– Сложилось впечатление, что без ореховых паст никуда. При этом сливочного масла мы боимся даже 10 грамм добавить, а арахисовой пасты при той же калорийности кладем столовую ложку. Я не против паст при умеренном потреблении, но вполне можно обойтись без них, добавив цельные орехи.
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