«Суперфуды, которые не нужны»: диетолог развеяла миф о модных продуктах

Суперфуды – это натуральные продукты с повышенным содержанием полезных веществ. В нынешнее время они особенно популярны, завтраком с пудингом из чиа уже никого не удивишь. Однако врач-диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова считает, что пользу этих продуктов слишком переоценили, и рассказала, как получить все то же самое и даже больше от привычных продуктов.

, – отметила специалист.Диетолог также порекомендовала не заменять обычное молоко на дорогостоящее безлактозное или растительное, но при условии, если у вас нет непереносимости или дискомфорта при потреблении., – подчеркнула Альбина Комиссарова.Медик развеяла миф о пользе различных масел:– считает диетолог.Альбина Комиссарова рассказала, чем можно заменить популярные семена чиа:– рассказала специалист.Медик упомянула и кокосовый сахар:Альбина Комиссарова рассказала, чем можно заменить ореховые пасты:Фото: pixabay.com