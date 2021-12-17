Суммарная мощность построенных в лесхозах пеллетных производств составляет около 250 тысяч тонн. Более того, ожидается, что к концу следующего года цифра эта удвоится – за счет запуска еще восьми заводов. Часть из них планируется ввести до конца этого года, часть – в 2022-м.







– Например, в следующем году в Орше откроется аналогичный по мощности мозырскому завод – на 35 тысяч тонн гранул в год. Другие предприятия поменьше рассчитаны на выпуск 15–20 тысяч тонн пеллет. Каждый лесхоз выбирает оптимальный для себя проект, исходя из имеющегося сырья – невостребованной дровяной древесины, отходов лесопиления – щепы, опилок, горбыля, – пояснил начальник управления производства и реализации продукции Минлесхоза Андрей Мацкевич.





Напомним, весной 2019-го в Беларуси остро возник вопрос переработки остатков низкокачественной древесины. Одним из эффективных вариантов решения задачи оказалось строительство пеллетных заводов. Заняться реализацией Президент поручил Минлесхозу. Уже весной 2020-го были запущены первые производства. Сегодня еще одно открыли в Сморгонском опытном лесхозе.





















































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