Сумка-крыса, рождественская кампания Gucci и свитер из бактерий от Goldwin: что нового произошло в моде за неделю

H&M Home создал коллекцию с Дианой фон Фюрстенберг

Фото:

H&M Home

Фото:

H&M Home

Рождественская кампания Gucci

Фото:

Gucci

Фото:

Gucci

Фото:

Gucci

Фото:

Gucci

Фото:

Gucci

Karl Lagerfeld запустил линию нижнего белья

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Karl Lagerfeld

Фото:

Karl Lagerfeld

Сумка-крыса от Thom Browne

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Thom Browne

Фото:

Thom Browne

Фото:

Thom Browne

Фото:

Thom Browne

Свитер из бактерий от Goldwin

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Goldwin

Фото:

Goldwin

Фото:

Goldwin

Шведский бренд всегда удивляет своими необычными коллаборациями с дизайнерами. В этот раз H&M объединился с Дианой фон Фюрстенберг, но не для создания одежды, как вы могли уже подумать. Масс-маркет и американский дизайнер выпустят совместную коллекцию предметов интерьера для дома.В линейку войдут вазы, постельное белье, одеяла и свечи. Все предметы будут выполнены в фирменных принтах фон Фюрстенберг.В свою очередь Диана отметила, что очень любит дизайн интерьеров, поэтому невероятно рада сотрудничеству с H&M Home. Этой коллекцией дизайнер хочет показать людям, что с домашним декором тоже можно экспериментировать.Коллаборация H&M Home X Diane von Furstenberg поступит в продажу в 2021 году.Многие модные дома уже вовсю готовятся к новогодним праздникам. Ключевое слово здесь «готовятся», так как Gucci стал одним первых, кто уже представил праздничную кампанию.Темой для новой коллекции стала новогодняя офисная вечеринка 1990-х годов, в рамках которой можно увидеть персонажей, с нетерпением ждущих конца рабочего дня. После офис превращается в импровизированный ночной клуб с танцполом и баром. Идея заключается в том, что так называемым пропуском на главную корпоративную вечеринку года служат образы из праздничной коллекции.В линейке представлены различные предметы одежды, головные уборы, украшения, сумки и даже косметика.Коллекция изготовлена из шерстяного жаккардового фетра с узором «гусиная лапка», некоторые модели, в том числе и аксессуары, украшены сверкающими пайетками всех цветов радуги. В рекламной кампании дизайнеры заявили, что образы сочетают в себе удобство и торжественный блеск.Основоположниками истории стали креативный директор Алессандро Микеле, фотограф Марк Пакмезян и режиссер Акинола Дэвис-младший.На одежде и аксессуарах модный дом не остановился. Бренд запустил новую игру Gucci Arcade Conga Master, которая доступна в официальном приложении модного дома.Видимо, в 2020 году бренды настолько адаптировались к реалиям с коронавирусной инфекцией и карантином, что начали создавать домашнюю одежду и белье. Нас бы это так не удивляло, если бы их не выпускали марки, которым это не свойственно. Недавно о запуске линии нижнего белья объявила знаменитая сеть масс-маркета Zara, а теперь с дебютной коллекцией можно поздравить и бренд Karl Lagerfeld.Причем сначала, в октябре, марка выпустила домашнюю одежду для мужчин и женщин, а спустя месяц и нижнее белье. В общей сложности в ассортимент коллекции вошли бюстгальтеры, трусы, боди, лонгсливы, майки, шорты, брюки, пижамы и халаты.Стоит отметить состав и качество тканей, которые дизайнеры использовали при пошиве: вещи выполнены из хлопка и смесового кашемира. Все модели дополнены резинкой с логотипом бренда. В цветовую гамму коллекции входит белый, серый и черные цвета. Особым любителям белья стоит обратить внимание на кружевные комбинации.Пока ассортимент доступен только на официальном сайте бренда. Цены варьируются от 55 до 295 евро. В магазинах Karl Lagerfeld линейка появится в январе 2021 года.Кто-то создает одежду для питомцев, кто-то наносит их изображение на сумки, а кто-то не мелочится и сразу шьет аксессуары в виде животных.На парижской неделе моды в прошлом сезоне бренд Thom Browne запомнился не только парными мужскими и женскими образами, но и необычными сумками. Не имеем понятия, какими событиями вдохновлялся дизайнер, но недавно он представил сумку в виде грызуна. И, пожалуй, это единственная крыса, которую хочется увидеть в своем шкафу.Изделие выполнено из натуральной телячьей кожи черного цвета. Дополняет аксессуар латунная фурнитура.Цена необычной сумки составила около 3390 долларов и обусловлена она, вероятнее всего, трудоемким производством изделия.Сумка-крыса стала не единственной в коллекции Thom Browne Animal Icons. Йоркский дизайнер создал целый сумочный зоопарк. В линейке более 10 изделий в виде жирафа, бегемота, петуха, слона, обезьяны, льва и овцы. Все они также выполнены из телячьей кожи и представлены только в черном цвете. На изготовление каждой такой сумки уходит около трех рабочих дней.Выкройки для всех моделей были созданы итальянским мастером, имя которого не сообщается. Видимо, он действительно хороший, поскольку, по отзывам сумки не только напоминают реальных животных, но и очень функциональны в использовании. Стоимость изделий варьируется от 2268 до 5126 долларов.К слову, изначально, история с аксессуарами в виде животных началась с сумки-таксы. В 2019 году Том Браун выпустил изделие в честь своей собаки Гектора.В то время как некоторые бренды борются за звание самого оригинального дизайна одежды, другие этой самой одеждой решают глобальные экологические проблемы. Дизайнеры японской лыжной компании Goldwin вместе с биотехнологическим стартапом Spiber придумали экологический свитер из забродивших бактерий.Да-да, вы не ослышались! Свитер создан из биополимера под названием Brewed Protein, который был получен в результате микробной ферментации. Если говорить еще более проще, компании Goldwin и Spiber создали первое в мире волокно без использования продуктов нефтехимического и животного происхождения. Материал имитирует свойства натурального паучьего шелка. Изделие на 30% состоит из Brewed Protein и на 70% — из шерсти.Компании анонсировали выпуск изделия как возможность создания нового волокна, который поможет внести значимый вклад в продвижение биоразлагаемых материалов и тем самым сократить использование синтетических тканей в виде полиэстера и нейлона.Более того, как только свитер отслужит свой срок, специальное волокно можно использовать повторно.Над дизайном производители долго не экспериментировали, свитер выглядит как самый обычный предмет гардероба. Он подходит как мужчинам, так и женщинам и представлен только в черном цвете.Стоимость джемпера из бактерий составляет 800 долларов. Он поступит в продажу 30 ноября в 11 странах мира. Однако изделие выйдет ограниченной партией и право покупки достанется тем, кто победит в онлайн-розыгрыше, заявку на который необходимо подать до 29 ноября.