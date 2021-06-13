Сулугуни, моцарелла, косичкой, с укропом, с цукатами: в Славгородском районе устроили «Сырный фест»

Кулинарный фестиваль «Сырный фест», выросший из гастрономического праздника «Гаспадарчы сыр», девятый раз прошел в Славгородском районе. На площадке у Голубой криницы продукцию домашнего производства на дегустацию и продажу представили около 50 сыроваров из Славгородского, Чериковского и Краснопольского районов.
Выбор поражал воображение: сулугуни, моцарелла, качотта, рикотта, адыгейский, с цукатами, мятой, укропом, паприкой, косичкой.
- Сыровары со своими угощениями уже стали визитной карточкой, брендом нашего района, позволяющим развивать гастрономический туризм, - рассказывает заместитель председателя Славгородского райисполкома Елена Шевцова. - А фестиваль в свою очередь позволяет сохранять и популяризировать белорусские традиции, рассказывать о нашей богатой культурной жизни. С 2012 года он стал известен далеко за пределами Могилевской области, гостями часто становятся представители всех уголков Беларуси и жители Российской Федерации.
Действительно Славгородский район не даром считается столицей белорусского сыроварения. Здесь даже составлен гастрономический маршрут с местами, где туристы могут отведать сыр и посмотреть мастер-класс по его приготовлению. Успешно работает общественный центр домашнего сыроварения «Сырная лавка» и немало тематических агроусадеб.
Людмила Ерофеева еще в детстве видела, как бабушка делает сыр, но переняла ремесло в семье мужа, где много сыроваров. И вот уже девять лет занимается этим профессионально:
— Недавно объединились в кооператив с мастерами из четырех районов юго-востока Могилевской области - Славгородского, Кричевского, Краснопольского и Чериковского. Теперь нас около 60 человек. У тех, кто дольше занимается сыроварением, уже есть свои постоянные клиенты. По идее, ярмарки больше нужны новичкам, чтобы познакомить со своими сырными творениями покупателей. Но мы любим общение с коллегами, сами делимся опытом у них что-то перенимаем, так что с удовольствием участвуем в «Сырном фесте». Вкусы у всех разные, одни люди любят сулугуни, другие рикотту, например, но многие спрашивают именно домашний сыр за его экологичность и вкус «как в детстве у бабушки в деревне». Помимо сыра, в момент разошлась сырница, это вкуснейший залитый маслом творог, и сырная лепешка - издавна известное в Беларуси блюдо.
Интересно, что все сыровары разом даже не уместились на фестивале. Сначала продукцию на торговых местах распродавали одни мастера, потом им на смену приходили другие.
Владислав Баланюк из агрогородка Лопатичи уроженец Абхазии, что отразилось на его кулинарных творениях. Создает угощения с аджикой, цукатами, зеленью, укропом, копченый сыр, с адыгейской солью, с чесноком. Конечно, есть и белорусский вариант — творожный сыр в сладком и соленом исполнении. Но визитная карточка, конечно, сулугуни!
— На такой ажиотаж у покупателей я и не рассчитывал. За несколько часов распродал все, что создавал больше недели специально в «Сырному фесту»!
Помимо сыра, на фестивале можно было приобрести изделия декоративно-прикладного искусства, глиняные и деревянные сувениры, украшения ручной работы и мед в ассортименте. Любовь Ященко из Кричевского района привезла глиняные свистульки. Оберег известен более тысячи лет, он был в почете у путешественников, воинов. Детям же приднепровскую игрушку давали, чтобы те разрабатывали легкие, моторику рук, быстрее начинали разговаривать.
— В свое время ремесло создания свистулек возрождал мой супруг. Ходил по музеям, посещал населенные пункты, искал эти игрушки, расспрашивал местных жителей, брал у них экспонаты или фотографировал, даже писал научные работы. Сейчас передаем знания молодому поколению в детской студии.
Радовала и культурная программа, включающая выступления творческих коллективов, различные мастер-классы. Светлана Краевская хоть и живет в Славгородском районе, на «Сырный фест» попала впервые.
— Первый год как стала заведующей Ржавского СКЦ, и приехала с коллективом выступать. Раньше много слышала о празднике, а теперь лично убедилась, почему он пользуется такой популярностью. Накупила много сыра, чтобы и детям, и внукам хватило. Успела поучаствовать в мастер-классах и хочу сама дома сварить сыр, благо корову держим. Не подкачала и культурная составляющая. Я еще начинающий творческий руководитель, поэтому мне важно посмотреть на других артистов, как они держатся на сцене, как владеют голос. Поездка однозначно удалась!
solovieva@sb.by
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Сулугуни, моцарелла, косичкой, с укропом, с цукатами: в Славгородском районе устроили «Сырный фест»
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