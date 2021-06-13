Сулугуни, моцарелла, косичкой, с укропом, с цукатами: в Славгородском районе устроили «Сырный фест»

Выбор поражал воображение: сулугуни, моцарелла, качотта, рикотта, адыгейский, с цукатами, мятой, укропом, паприкой, косичкой.рассказывает заместитель председателя Славгородского райисполкома Елена Шевцова. -Действительно Славгородский район не даром считается столицей белорусского сыроварения. Здесь даже составлен гастрономический маршрут с местами, где туристы могут отведать сыр и посмотреть мастер-класс по его приготовлению. Успешно работает общественный центр домашнего сыроварения «Сырная лавка» и немало тематических агроусадеб.Людмила Ерофеева еще в детстве видела, как бабушка делает сыр, но переняла ремесло в семье мужа, где много сыроваров. И вот уже девять лет занимается этим профессионально:Интересно, что все сыровары разом даже не уместились на фестивале. Сначала продукцию на торговых местах распродавали одни мастера, потом им на смену приходили другие.Владислав Баланюк из агрогородка Лопатичи уроженец Абхазии, что отразилось на его кулинарных творениях. Создает угощения с аджикой, цукатами, зеленью, укропом, копченый сыр, с адыгейской солью, с чесноком. Конечно, есть и белорусский вариант — творожный сыр в сладком и соленом исполнении. Но визитная карточка, конечно, сулугуни!Помимо сыра, на фестивале можно было приобрести изделия декоративно-прикладного искусства, глиняные и деревянные сувениры, украшения ручной работы и мед в ассортименте. Любовь Ященко из Кричевского района привезла глиняные свистульки. Оберег известен более тысячи лет, он был в почете у путешественников, воинов. Детям же приднепровскую игрушку давали, чтобы те разрабатывали легкие, моторику рук, быстрее начинали разговаривать.Радовала и культурная программа, включающая выступления творческих коллективов, различные мастер-классы. Светлана Краевская хоть и живет в Славгородском районе, на «Сырный фест» попала впервые.