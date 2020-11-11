Олег Суконко, заслуженный врач Беларуси, член Совета Республики, отметил, что сейчас находится в Могилевской области и работает в инфекционной больнице. По его словам, медики Могилевщины работают круглыми сутками.
Фото: БЕЛТА
– А что там в Минске происходит? Столичные врачи, берите пример! В Могилеве с утра до вечера делают ПЦР-исследования, все категорически против любых забастовок и нарушений закона.
Олег Суконко задается вопросом:
– А кто ж больных будет лечить, если врачи выйдут на забастовки? Свои предложения высказывайте – пожалуйста, для этого есть все возможности. Но все должно быть в рамках законодательства. Сейчас начинается подготовка ко Всебелорусскому собранию, идет работа по модернизации нашего главного Закона – Конституции. Забастовки и протесты – это совершенно деструктивные методы. Я считаю, медиков, которые бросают своих пациентов и участвуют в забастовках, нужно судить. Не думаю, что наши медики на такое пойдут. На любой войне врачи занимали нейтральную позицию и помогали всем. Но ситуацию нельзя пускать на самотек, все нужно контролировать.
Опубликовано:
1062
Суконко: медики Могилевщины работают круглыми сутками и даже не думают о забастовках
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: