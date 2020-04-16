Об этом Председатель Верховного Суда Валентин Сукало заявил по итогам совещания по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, прошедшего сегодня во Дворце Независимости.
— У нас есть предварительные подсчеты. Каждый отдельный человек будет рассматриваться индивидуально. Будет учитываться, как он себя ведет, насколько нарушает режим содержания, насколько возмещен причиненный им ущерб, насколько он раскаялся. Поэтому и цифры приблизительные. Мы считаем, что под закон об амнистии могут попасть примерно 2000 лиц, которые будут полностью освобождены из мест лишения свободы, 3,5 тысячи тех, кто будет освобожден от всех других видов наказаний, которые есть в Уголовном кодексе. Кроме того, примерно 6 тысячам осужденных срок наказания может быть снижен на один год.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
248
Сукало рассказал, сколько человек могут быть амнистированы в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...