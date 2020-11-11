Заведующий 1-й кафедрой детских болезней БГМУ, академик НАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси Александр Сукало считает, что неоказание помощи пациентам - это нарушение данной врачом клятвы. Об этом сообщает БЕЛТА.
- В свое время я принимал присягу врача Советского Союза. Сейчас выпускники дают клятву врача Республики Беларусь. Там четко сказано: я обязуюсь оказывать помощь любому нуждающемуся, независимо от цвета кожи, вероисповедания, политических убеждений, - сказал медик и добавил, что следует этой присяге, ведь это его долг.
- Неоказание помощи - это нарушение клятвы, - подчеркнул он.
В связи с этим специалист отметил деятельность медицинской гуманитарной организации "Врачи без границ", которая помогает всем нуждающимся.
Александр Сукало также сообщил, что и во 2-й столичной детской больнице, которая является одной из клинических баз кафедры, есть зараженные коронавирусом.
- Но я хожу на работу. Я понимаю, что этим детям моя помощь пока еще нужна, - отметил врач с многолетним стажем.
Фото: pixabay.com
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Сукало: неоказание помощи пациентам - нарушение клятвы
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