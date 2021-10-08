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  2. Судья в США рекомендовал отклонить иск против Роналду, обвиняемого в изнасиловании

Судья в США рекомендовал отклонить иск против Роналду, обвиняемого в изнасиловании

Федеральный судья в американском штате Невада рекомендовал суду нижней инстанции отклонить иск против португальского футболиста Криштиану Роналду, которого американка Кэтрин Майорга обвинила в изнасиловании, сообщает AP.


Отклонить иск рекомендовал федеральный судья Дэниел Альбрегтс: по его мнению, окружной судья в Лас-Вегасе Дженнифер Дорси должна сделать это, потому что иск основан на распространенных СМИ заведомо украденных материалах. Речь идет о публикации от 2017 года в журнале Der Spiegel, который написал о том, что Криштиану Роналду в 2009 году якобы изнасиловал Майоргу в одной из гостиниц Лас-Вегаса.

По словам Альбрегтс, отклонение иска американки было бы жестким, но вместе с тем единственно уместным решением, которое необходимо для обеспечения целостности судебного процесса.

Пока неизвестно, когда состоится заседание, на котором судья нижней инстанции рассмотрит рекомендации об отклонении иска.
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Фото: РЕЙТЕР
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