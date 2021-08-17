Судья: находятся лица, которые не прочь заработать на сложившейся в Литве ситуации с нелегальной миграцией

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Инцидент произошел 5 августа. Гражданин Узбекистана ехал транзитом через Литву и перевозил на автомобиле Mercedes-Benz нелегального мигранта. Машину остановила полиция Мариямпольского округа. Суд разрешил взять иностранца под стражу.Мужчина полностью признал свою вину. В течение 14 дней он может просить пересмотреть дело в суде. Известно, что при себе у него была рабочая виза в Латвию., – отметила судья Вилма Гадишкене.