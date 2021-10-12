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Судно с мигрантами затонуло у побережья Колумбии

Минимум 3 человека погибли и 6 считаются пропавшими без вести в результате крушения судна с мигрантами у побережья Колумбии, передает ABC News. 


Это случилось в колумбийском муниципалитете Аканди. Как поясняет ТАСС со ссылкой на заявление колумбийского омбудсмена Карлоса Камарго в Twitter, судно переправляло нелегальных мигрантов из Колумбии в Панаму.

Известно, что там было порядка тридцати мигрантов, в том числе граждане Гаити, Кубы и Венесуэлы. Как заявили в ВМС Колумбии, удалось спасти 21 человека, также были найдены тела трех погибших женщин.

Подразделения ВМС Колумбии при поддержке властей Панамы продолжают операцию по поиску и спасению шестерых пропавших без вести, среди которых трое взрослых и трое несовершеннолетних.

Обстоятельства трагедии выясняются. 

Иллюстративное фото БЕЛТА
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