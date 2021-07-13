Судмедэксперты провели вскрытие тела убитого президента Гаити

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Жовенель и Мартин Моиз

После вскрытия были распространены фотографии и рентгеновские снимки тела. Как уточняет агентство, на одном из снимков видны пули в грудной клетке Моиза, а на рентгенограмме черепа можно рассмотреть перелом между костями, что похоже на следствие контрольного выстрела.Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз был убит при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Сообщалось, что политик получил 12 огнестрельных ранений. Его супруга Мартин Моиз также пострадала, но сейчас ее состояние оценивается как стабильное. Полиция заявила, что уже установила личности 28 подозреваемых в причастности к убийству президента, задержаны 17 участников преступной группы.