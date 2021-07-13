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Судмедэксперты провели вскрытие тела убитого президента Гаити

Судмедэксперты провели вскрытие тела президента Гаити Жовенеля Моиза, которого убили напавшие на его резиденцию на прошлой неделе, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Архивное фото. Жовенель и Мартин Моиз

После вскрытия были распространены фотографии и рентгеновские снимки тела. Как уточняет агентство, на одном из снимков видны пули в грудной клетке Моиза, а на рентгенограмме черепа можно рассмотреть перелом между костями, что похоже на следствие контрольного выстрела. 

Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз был убит при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Сообщалось, что политик получил 12 огнестрельных ранений. Его супруга Мартин Моиз также пострадала, но сейчас ее состояние оценивается как стабильное. Полиция заявила, что уже установила личности 28 подозреваемых в причастности к убийству президента, задержаны 17 участников преступной группы.
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Фото: РЕЙТЕР
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