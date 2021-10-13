Судебные эксперты установили личность женщины, найденной мертвой в Кличевском районе

В лесу на заболоченной местности вблизи деревни Дубно Кличевского района была обнаружено тело женщины. Мужчина, собиравший ягоды, сообщил о страшной находке в Кличевский РОВД. На место происшествия в составе следственно-оперативной группы выбыли специалисты Государственного комитета судебных экспертиз. Об этом рассказала официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская.





В ходе осмотра места происшествия при умершей обнаружены комбайн для сбора ягод, ведро, рюкзак, складной нож и иные вещи. Но никаких документов, удостоверяющих личность, при ней не оказалось.

Судебный эксперт Осиповичского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз провел дактилоскопирование. При проверке отпечатков рук по базе «АДИС» УГКСЭ по Могилевской области установлено, что погибшей является 54-летняя жительница Могилева.

По результатам судебно-медицинского исследования тела установлено, что смерть наступила от кровоизлияния в ткань головного мозга – геморрагического инсульта, развившегося вследствие заболевания кровеносных сосудов. Сейчас проводятся судебно-гистологическая и судебно-химическая медицинские экспертизы.

По данному факту Кличевским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Установлено, что смерть могилевчанки не носит криминального характера.

Фото предоставлено Государственным комитетом судебных экспертиз