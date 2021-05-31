Судьбу более 300 долгостроев планируется решить в Витебской области до конца года – КГК

В Витебской области до конца года предстоит сократить количество долгостроев на 315 объектов, сообщили корреспонденту «СБ» в Комитете государственного контроля Витебской области.
С целью сокращения в регионе объектов сверхнормативного незавершенного строительства по инициативе КГК в марте нынешнего года в Витебской области создали рабочую группу, которая занимается сбором и анализом информации о соответствующих объектах и формирует предложения по их сокращению.
«В отношении каждого объекта выработаны конкретные мероприятия. Их выполнение уже позволило добиться определенного результата. В частности, за первый квартал 2021 года в Витебской области введены в эксплуатацию 53 объекта, или 6% от общего количества. К концу этого года прогнозируется ввести или списать еще 315 долгостроев», – отметили в ведомстве.
Кроме того, для активизации проводимой работы коллегией областного КГК внесен ряд предложений. В их числе минимизация сроков реализации мероприятий, рассмотрение возможности отчуждения, а также приемки в эксплуатацию в установленном законодательством порядке долгостроев. Например, предложено рассмотреть вопрос продажи недостроенных жилых домов с высокой степенью готовности, завершение строительства которых в ближайшее время не планируется из-за отсутствия средств у их балансодержателей. Один из таких объектов находится в Шумилинском районе: в агрогородке Башни. ОАО «АгроБоровинка» с 2015 года не достраивает два одноквартирных жилых дома, где требуется только выполнить внутреннюю отделку и благоустроить прилегающую территорию. В Лиозненском районе ОАО «Мальково» с 2013 года приостановило строительство одноквартирного жилого дома, в котором осталось выполнить лишь работы по подводу коммуникаций.
В целом количество объектов незавершенного строительства в Витебской области постепенно снижается. За последние 5 лет количество долгостроев в регионе уменьшилось более чем в два раза – с 1913 до 812, добавили в КГК Витебской области.
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Судьбу более 300 долгостроев планируется решить в Витебской области до конца года – КГК
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