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  2. Судьба ребенка в лагере беженцев

Судьба ребенка в лагере беженцев

От этой малышки в лагере беженцев до ЕС всего несколько метров. Однако на свое европейское счастье девочка уже седьмой день смотрит через польскую колючку. Не пора ли начать возбуждать дела против режима Дуды за преступление против человечности.

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