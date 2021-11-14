Главная Судьба ребенка в лагере беженцев Опубликовано: 14.11.2021 15:30:17 1491 Судьба ребенка в лагере беженцев От этой малышки в лагере беженцев до ЕС всего несколько метров. Однако на свое европейское счастье девочка уже седьмой день смотрит через польскую колючку. Не пора ли начать возбуждать дела против режима Дуды за преступление против человечности. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы граница беженцы Польша Людмила ГЛАДКАЯ Написать автору Версия для печати Новости и статьи