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Суд в Москве проведет первое заседание по делу Ефремова

Пресненский суд Москвы проведет 29 июля предварительное слушание по делу заслуженного артиста России Михаила Ефремова, обвиняемого в том, что он спровоцировал ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек.

Фото: ТАСС

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Лела Кокая, заседание назначено на 11:00. Оно состоится в закрытом режиме. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что направил в суд ходатайство с просьбой перенести заседание на иную дату, после 5 августа, так как и он сам, и второй защитник актера Екатерина Шаргародская находятся в командировке.

На предварительном слушании суд, как правило, рассматривает ходатайства сторон, назначает дату рассмотрения дела по существу и продлевает меру пресечения. Срок домашнего ареста Ефремова истекает 9 августа. Источник, близкий к следствию, сообщил ТАСС, что гособвинение будет ходатайствовать о продлении домашнего ареста.

Потерпевшими по делу признаны четыре человека: вдова, брат и два сына погибшего в ДТП Сергея Захарова. Все они планируют заявить в суде гражданские иски к Ефремову. Их представитель Александр Добровинский не уточнил общую сумму исков. Но адвокат Пашаев утверждал, что речь идет о 40 миллионах российских рублей.

Семья погибшего отказалась ранее принимать компенсацию от актера. Также она не поверила в его раскаяние.

Ключевым вопросом по-прежнему остается, признает или нет вину сам Ефремов. Во время избрания меры пресечения он заявил, что считает себя виновным, на четвертый день после аварии актер записал видеообращение, в котором попросил прощение у родственников погибшего, а также обещал, что окажет им помощь, если они будут готовы ее принять. При этом актер отметил, что предложенная компенсация – это "не попытка откупиться, а попытка искупить".

Но дальше позицию Ефремова стал озвучивать его адвокат, который заявил, что актер себя виновным не признает. При этом Пашаев утверждал, что он собрал достаточно доказательств невиновности артиста и будет добиваться оправдательного приговора. По словам адвоката, Ефремов признает вину, если эти доказательства в суде окажутся несостоятельными.

В ходе расследования было установлено, что актер находился в автомобиле один, машина была полностью исправна.
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