Суд в Москве прекратил производство по иску потерпевших к Ефремову

Хамовнический суд российской столицы снял с рассмотрения иск троих потерпевших по делу Михаила Ефремова о возмещении морального вреда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Стороной истцов было заявлено ходатайство об отказе от исковых требований, оно было полностью удовлетворено судьей", – сообщили в пресс-службе суда, добавив, что представители актера не пришли на судебное заседание.
Трое потерпевших по делу Ефремова решили отказаться от исков к актеру о возмещении морального вреда. "Сегодня мы отказались от исковых требований, поскольку они были полностью удовлетворены. Также Захаровы сообщили мне, что они получили письма от Михаила Ефремова. Это не то письмо, проект которого готовил адвокат актера [Андрей] Алешкин. Это письма, написанные лично Михаилом Олеговичем каждому из потерпевших. В ближайшее время, если они захотят, мы их представим общественности", – прокомментировал решение представлявший интересы потерпевшей стороны в деле о резонансном ДТП Александр Добровинский.
В ходе заседания суда по уголовному делу в первой инстанции Ефремов выплатил каждому потерпевшему по 200 тысяч российских рублей, но те не приняли эти деньги и заявили три иска на символическую сумму в 1 рубль, которую актер также выплатил. Позже все трое заявили в порядке гражданского производства о выплате компенсации морального вреда по 1 миллиону российских рублей каждому и возмещении затрат на похороны. Во время рассмотрения 21 октября уголовного дела апелляционной инстанцией артист выплатил им 3 миллиона российских рублей – и на этот раз деньги были приняты. Но потерпевшие не стали отзывать иски из Хамовнического суда из-за невыплаты 111 тысяч российских рублей, потраченных на похороны Сергея Захарова. 23 ноября должна была состояться предварительная беседа по искам, в ходе которой стороны, согласно действующему законодательству, могут прийти к примирению сторон.
В дело Ефремова снова вступил адвокат Андрей Алешкин, который вел переговоры с представителем трех потерпевших Александром Добровинским о примирении сторон. При этом представитель еще одного потерпевшего – старшего сына Захарова Виталия – Сергей Аверцев заявил ТАСС, что его доверитель "ни при каких обстоятельствах" не готов пойти на примирение с Ефремовым. В ходе судебного разбирательства Виталий Захаров заявлял гражданский иск к актеру на сумму 7,3 миллиона российских рублей, но в итоге получил от подсудимого лишь 1 миллион российских рублей. В ходе заседания по уголовному делу он также потребовал уведомлять его об условиях отбытия наказания актером, в том числе о том, какие ему дают отпуска, заявлял ли он ходатайство об УДО и удовлетворено ли оно.
Фото: ТАСС
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