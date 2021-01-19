В Малорите огласили приговор по уголовному делу об убийстве мужчины, сообщает БЕЛТА.
В пресс-службе Брестского областного суда рассказали, что во время ссоры с супругом женщина 1979 года рождения ударила его ножом в грудную клетку. Он скончался на месте.
Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 139 (убийство) УК. Она приговорена к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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Суд в Малорите приговорил женщину к шести годам колонии за убийство мужа
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Фото: Александр КУШНЕР