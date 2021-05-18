Прокуратура Бреста поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу о вымогательстве под угрозой убийства. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.
Фото из архива
Фигурант дела – ранее неоднократно судимый мужчина, в том числе за убийство. Было установлено, что, находясь в нетрезвом виде, он требовал от незнакомца ежемесячно передавать ему не менее ста белорусских рублей. Для устрашения подсудимый приставил лезвие ножа к шее жертвы и угрожал убийством.
Суд Московского района Бреста признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 208 УК. Его приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима.
Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу обвиняемого о неправильной квалификации его действий и строгости наказания – без удовлетворения.
Приговор вступил в законную силу.
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Суд в Бресте приговорил мужчину к 5 годам колонии за вымогательство под угрозой убийства
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