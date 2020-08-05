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Суд рассматривает гражданское дело по иску бизнесмена Игдеджи к Цепкало

Сегодня суд Первомайского района Минска рассматривает гражданское дело по иску бизнесмена, главы ассоциации «Турецкий капитал» Седата Игдеджи к Валерию Цепкало. Иск против экс-главы ПВТ подан о защите чести, достоинства и деловой репутации. Сам ответчик, как и его представитель, и на этот раз в суд не явился. Оно и понятно, Цепкало сбежал из страны и теперь охотно ее хает из-за границы.

Напомню, поводом обратиться в суд стало появившееся 7 июля на YouТube видео, в котором Валерий Цепкало отзывается об Седате Игдеджи как о мошеннике. Мол, тот «кинул сотни людей и сотни компаний» и «продолжает обманывать», обанкротил десятки фирм. Защитник бизнесмена указал, что обвинительные слова не соответствуют действительности. Игдеджи требует, чтобы ответчик удалил видео и на том же ресурсе разместил опровержение.

Со слов истца, в правоохранительные органы он обратился после того, как узнал о президентских амбициях Цепкало и о том, что экс-глава ПВТ заявил, что потратит деньги от продажи своего дома на предвыборную гонку. Также бизнесмен рассказал, что на протяжении нескольких лет ему приходилось давать Цепкало взятки: оплачивать отдых в Крыму его семье и родственникам жены, ее пребывание в медучреждениях Турции, перелеты, строить семейству Цепкало дом, помогать с ремонтом их квартиры, а еще за выигрыш в тендерах переводить деньги на счета офшорных компаний на Кипре, которыми, со слов истца, управлял В. Цепкало. Заявление о выманивании взяток также было подано в Генпрокуратуру. В обмен на дом бизнесмену, по его словам, пообещали заключить договор генподряда на строительство объектов ПВТ.

Седат попросил приобщить к материалам дела документы, которые, по его мнению, подтверждают сказанное. Это, считает представитель бизнес-среды, объясняет причину, по которой сбежавший из страны Цепкало пытается опорочить бывшего делового партнера.

Практический сразу после начала заседания судья объявила перерыв. Ближе к его завершению в зал суда зашли адвокаты Цепкало. Что ж опоздали? Говорят, мол, были введены в заблуждение относительно времени заседания. Явились они без соответствующей доверенности на представление интересов в суде. В суде снова объявлен перерыв, чтобы дать адвокатам время всё же выяснить вопрос с доверенностью.

(Обновляется)

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Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА
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