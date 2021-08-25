Суд приговорил минчанина к трем годам лишения свободы за блокировку дорог

Старший помощник прокурора Ленинского района Минска Юлия Довгало рассказала, что 37-летний минчанин в августе 2020 года дважды принимал участие в действиях, которые грубо нарушили общественный порядок, были сопряжены с неповиновением законным требованиям представителей власти и повлекли сбой в работе транспорта.



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– В частности, обвиняемый в ходе несанкционированных массовых мероприятий выходил на проезжую часть дороги, чем блокировал и преграждал путь общественному и иному транспорту. Противоправными действиям обвиняемого и иных лиц КУП «Минтранс» причинен ущерб на сумму свыше 9 тысяч рублей, – уточнила Юлия Довгало. Она добавила, что обвиняемый также в апреле 2021 года в деструктивных Telegram-каналах разместил оскорбительные комментарии в отношении Главы государства.

Во время суда обвиняемый признал свою вину.

– С учетом предоставленных доказательств и в соответствии с предложением гособвинителя суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, – сообщила старший помощник прокурора.

Ирина БЕЛАЯ.